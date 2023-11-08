Personeltemin.msb.gov.tr, giris.turkiye.gov.tr! BAŞVURU KILAVUZU: TSK Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Astsubay alımı başvuru ekranı

2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini başvuru kılavuzu yayımlandı. TSK Astsubay alımı başvurularının başlamasıyla nasıl başvuru yapılacağı ve şartlar araştırılmaya başlandı. Peki TSK Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte Astsubay alımı başvuru ekranı: personeltemin. msb .gov.tr, giris.turkiye.gov.tr...

TSK 'nın Astsubay alımı başvurusu için son dakika duyuru geldi. Yapılan açıklamada, ''2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır.