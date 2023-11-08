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Personeltemin.msb.gov.tr, giris.turkiye.gov.tr! BAŞVURU KILAVUZU: TSK Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Astsubay alımı başvuru ekranı

''TSK Astsubay alımı başvuruları başladı mı? 2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini başvuru nasıl yapılır, şartları?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, 2023 Yılı TSK'ya Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini başvuru detayları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından başvuru kılavuzu yayımlandı. İşte başvurular hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 11:24 Güncelleme 08 Kasım 2023, 11:24
Personeltemin.msb.gov.tr, giris.turkiye.gov.tr! BAŞVURU KILAVUZU: TSK Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Astsubay alımı başvuru ekranı

2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini başvuru kılavuzu yayımlandı. TSK Astsubay alımı başvurularının başlamasıyla nasıl başvuru yapılacağı ve şartlar araştırılmaya başlandı. Peki TSK Astsubay alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte Astsubay alımı başvuru ekranı: personeltemin.msb.gov.tr, giris.turkiye.gov.tr...

TSK 2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURULARI BAŞLADI

TSK'nın Astsubay alımı başvurusu için son dakika duyuru geldi. Yapılan açıklamada, ''2023 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.'' ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU EKRANI

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır.

Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ / KILAVUZ

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