43 bin 800 Euro yıllık gelir imkanı doğacak! Almanya işçi alımı ilanları 2023-2024! Veteriner, diş hekimi, eczacı... Mavi Kart kimlere verilecek?

Almanya, kalifiye işgücünün ülkeye göçünü teşvik etmek amacıyla yeni bir göç kanunu olan Kalifiye Göç Kanunu'nu uygulamaya koymuş durumda. Bu kanunun bir parçası olarak, Almanya'da çalışmak isteyen yabancılar için Mavi Kart (Blue Card) ve Fırsat Kartı (Opportunity Card) başvuruları açıldı. İşte bu yeni göç fırsatları hakkında detaylı bilgiler...
GELİR SINIRLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Bundan böyle, eleman darboğazı görülen meslek ve branşlar için aranan asgari gelir şartı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 45.3 oranında olacak. Diğer bir ifadeyle, 2023 yılı itibariyle yıllık 39 bin 682,80 Euro'nun altında gelir elde edilen bir meslek dalında da göçmen kalifiye uzmanlar istihdam edilebilecek. Acilen kalifiye eleman aranan meslekler için şart koşulan asgari gelir miktarı, yıllık sosyal güvenlik katkı payı tabanının en az yüzde 50 oranında olacak. Bu da 2023 yılı esas alındığında, 43 bin 800 Euro tutarında yıllık gelir anlamına geliyor.
KİMLER ALABİLECEK?
AB Mavi Kart uygulaması, özellikle mesleki kariyerin başında olan kalifiye göçmenler için cazip fırsatlar sunuyor. Örneğin Almanya'da işe başlandığında yıllık geliri 2023 yılı itibariyle en az 39 bin 682,80 Euro olan yabancı akademisyenler, son üç yıl içinde yüksek lisans derecesi almışlarsa AB Mavi Kartı alabilecekler.