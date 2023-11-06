43 bin 800 Euro yıllık gelir imkanı doğacak! Almanya işçi alımı ilanları 2023-2024! Veteriner, diş hekimi, eczacı... Mavi Kart kimlere verilecek?

Bu fırsat, hem acil kalifiye eleman aranan meslek dallarında hem de diğer genel meslekler için geçerli. Yeni Kalifiye Göç Yasası ile birlikte hayata geçirilen diğer bir yenilik ise, bilgi teknolojisi uzmanlarının da AB Mavi Kart alma hakkına kavuşmaları oldu. Diğer bir ifadeyle, bilgi teknolojisi uzmanları, yüksek lisans derecesine sahip olmasalar da en az üç yıl benzer iş deneyimine sahip olduklarını kanıtlamaları halinde, AB Mavi Kartı alabilecekler. Bu yolla istihdam edilmek isteyen kalifiye elemanların, girecekleri işte en az 2023 yılı itibariyle 39 bin 682,80 Euro yıllık gelir elde etmeleri gerekiyor.

HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR? Kalifiye Göç Kanunu ile birlikte acilen kalifiye aranan meslekler listesi genişletildi. Matematik, bilişim ve fen bilimleri, mühendislik ve tıp gibi branşlardaki eleman darboğazı yaşanan sektörlerin yanı sıra, AB Mavi Kart verilecek yeni meslek grupları şu şekilde sıralanabilir:



* Mal üretimi, madencilik, inşaat ve lojistik alanlarında yöneticilik

* Enformasyon ve iletişim teknolojisi alanında yöneticilik

* Örneğin çocuk bakımı veya sağlık sektöründe hizmet sunacak yöneticiler

* Veterinerler

* Diş hekimleri

* Eczacılar

* Akademik düzeyde yüksek öğrenim gören hemşire ve doğum yardım uzmanları

* Okul ve okul dışı eğitim alanında istihdam edilecek eğitimciler



90 GÜN SERBEST DOLAŞIM Kalifiye yabancı uzmanlar, AB Mavi Kart'la Avrupa'da serbest dolaşım hakkına sahip olabilecekler. Örneğin, Fransa, Hollanda veya Belçika gibi bir başka AB ülkesi için Mavi Kart alan yabancılar, iş icabı Almanya'ya gelip 90 gün kalabilecekler.



Bu kısa süreli konaklama için vize veya Federal İş Ajansı'ndan bir çalışma izni almak gerekmiyor. AB Mavi Kart sahipleri, en az 12 ay süreyle başka bir AB ülkesinde ikamet ettikten sonra yine vize almaksızın Almanya'ya taşınabilecek ve buraya yerleşebilecekler. Bu yolla Almanya'ya gelenlerin, Alman makamlarından AB Mavi Kart almak üzere doğrudan yabancılar dairesine başvurmaları gerekiyor.

AİLE BİRLEŞİMİNDE KOLAYLIK Herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede ailesi ile birlikte ikamet etmiş olan AB Mavi Kart sahiplerine, Almanya'ya göç etmeleri halinde, aile birleşiminde öncelik tanınacak.



Aile üyeleri, sahip oldukları vatandaşlık nedeniyle Almanya'ya girişte vize şartına tabi olmaları halinde, önceki üye devletlerinde verilen oturum izinleri ile AB Mavi Kart sahibinin aile üyeleri olarak Almanya'ya giriş yapabilecekler ve burada vize sürecinden geçmeden kalabilecekler. Göç edecek kişilere Almanya'da oturum izni verilirken yeterli büyüklükte konut (İkamet Kanunu'nun 29. maddesinin 1. Fıkrası ve 2. Bendi gereği) ve geçim sağlama (İkamet Kanunu'nun 5. maddesinin 1. Fıkrasının, 1. Bendi gereği) koşullarına haiz olunup olunmadığına bakılmayacak.

MAVİ KART YA DA BLUE CARD NEDİR? AB Mavi Kart veya İngilizce adıyla EU Blue Card, AB dışından gelen akademisyenler için bir oturum izni sağlayan bir dokümandır ve bir AB üyesi bir ülkede çalışma hakkı tanır. Söz konusu kartı alma koşulları arasında, bir akademik yüksek lisans derecesi ve belirli bir asgari brüt ücretle bir iş sözleşmesine sahip olmak yer alıyor. 1 Ağustos 2012 tarihinde, Almanya'da ilk kez AB Mavi Kart uygulaması yürürlüğe girmişti.