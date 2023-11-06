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1000 hakim ve savcı alımı başvuru ekranı 2023 | Hakim ve savcı yardımcı alımı ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları...

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'deki yargı sistemini güçlendirmek amacıyla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanının yayımlandığını açıkladı. Bu önemli gelişme sonrasında, adaylar ve aday hazırlık merkezleri, sınavla ilgili detayları öğrenmek ve başvurularını gerçekleştirmek için harekete geçti. Peki, Hakim ve savcı yardımcı alımı ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları ne olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 09:54 Güncelleme 06 Kasım 2023, 09:54
1000 hakim ve savcı alımı başvuru ekranı 2023 | Hakim ve savcı yardımcı alımı ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı önemli paylaşımla, Türkiye'nin yargı sistemini güçlendirmek ve adalet teşkilatını daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımının başlangıcını duyurdu.



ADALET BAKANI TARİH VERDİ

Adalet Bakanı Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcılığı alımına ilişkin ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.



Tunç, 800'ü adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100'ü avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı ve 100'ü idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını duyurdu.



ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara, geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:



"Sınavı kazananlar, hakim ve savcılık mesleğine kabulleri öncesinde 2 yıl süren adaylık yerine 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak (1 yılı Adalet Akademisinde eğitim ve ara sınavlar, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında notlar alarak usta çırak ilişkisi içinde) çalışacaklar ve kürsüye daha donanımlı ve güçlü şekilde çıkacaklar."



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlığın internet sitesinde sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.

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