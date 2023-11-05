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Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2023 Öğretmen seminerleri online mi (uzaktan), yüz yüze mi? MEB Mesleki Çalışma programı PDF

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen seminer takvimi yayımlandı. Daha önce yüz yüze düzenleneceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son dakika alınan yeni kararı açıkladı. Peki 2023 Öğretmen seminerleri online mi (uzaktan), yüz yüze mi? Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? İşte 13-17 Kasım 2023 MEB Mesleki Çalışma programı...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 23:34 Güncelleme 05 Kasım 2023, 23:34
Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2023 Öğretmen seminerleri online mi uzaktan, yüz yüze mi? MEB Mesleki Çalışma programı PDF

''Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2023 Öğretmen seminerleri online mi (uzaktan), yüz yüze mi? '' soruları Kasım ara tatiline az bir süre kala sıkça araştırılmaya başlandı. Kasım ara tatili bu yıl 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süre zarfında öğretmenler için de seminerler düzenlenecek. Bu noktada seminerlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı gündeme geldi. İşte konuya ilişkin bilgiler...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Öğretmenler Kasım ara tatilini kapsayan 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden mesleki çalışmalara katılabilecek. Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Kasım ara tatili öğretmen seminerinin online olarak yapılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere mesleki çalışma olarak da bilinen öğretmen seminerlerinin online yapılacağını duyurdu.

Daha önce yüz yüze düzenleneceği açıklanan öğretmen seminerleri Kasım ayında uzaktan tamamlanacak. Bakan Tekin açıklamasında " Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık ancak hafta sonu Erzurum'da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım.

Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var: İstirhamım, lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım.

Hayırlı olsun."

2023 YILI KASIM DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALAR

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