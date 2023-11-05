Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2023 Öğretmen seminerleri online mi (uzaktan), yüz yüze mi? MEB Mesleki Çalışma programı PDF

'' Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? 2023 Öğretmen seminerleri online mi (uzaktan), yüz yüze mi? '' soruları Kasım ara tatiline az bir süre kala sıkça araştırılmaya başlandı. Kasım ara tatili bu yıl 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süre zarfında öğretmenler için de seminerler düzenlenecek. Bu noktada seminerlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı gündeme geldi. İşte konuya ilişkin bilgiler...

Öğretmenler Kasım ara tatilini kapsayan 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden mesleki çalışmalara katılabilecek. Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Kasım ara tatili öğretmen seminerinin online olarak yapılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere mesleki çalışma olarak da bilinen öğretmen seminerlerinin online yapılacağını duyurdu.

Daha önce yüz yüze düzenleneceği açıklanan öğretmen seminerleri Kasım ayında uzaktan tamamlanacak. Bakan Tekin açıklamasında " Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim" ifadelerini kullandı.