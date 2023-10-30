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TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (tcdd.gov.tr) || İŞKUR Demiryolları işçi alımı kadro ve şartlar nedir? Hangi illerde alım yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, işgücü talepleri doğrultusunda toplam 114 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar kapsamında 13 kaynakçı, 86 makine bakımcı, ve 15 makine teknisyeni-motor (motor tamircisi) alımı yapılacak. Peki, TCDD işçi alımı başvuru şartları neler? Hangi illerden alım yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 12:09 Güncelleme 30 Ekim 2023, 12:10
TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI tcdd.gov.tr || İŞKUR Demiryolları işçi alımı kadro ve şartlar nedir? Hangi illerde alım yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesine toplamda 114 işçi alımı yapılacağı duyurdu. Bu kapsamda adaylar başvuru şartları ve kadrolar hakkında araştırmalara başladı. İşte merak edilenler...

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KADROLAR NASIL?

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK? SON GÜN NE ZAMAN?

Alımlarda 13 kaynakçı için KPSS şartı bulunuyor. 86 makine bakımcı ve 15 makine teknisyeni-motor ve makine personeli için ise KPSS şartı aranmayacak. İş gücü taleplerine ilişkin detaylar Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) 30 Ekim-3 Kasım döneminde yayımlanacak.

Aranan şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak.

HANGİ İLLERE ALIM YAPILACAK?

Alımı yapılacak işçiler Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Malatya ve Sivas'ta görevlendirilecek.

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