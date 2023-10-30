TCDD 114 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (tcdd.gov.tr) || İŞKUR Demiryolları işçi alımı kadro ve şartlar nedir? Hangi illerde alım yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesine toplamda 114 işçi alımı yapılacağı duyurdu. Bu kapsamda adaylar başvuru şartları ve kadrolar hakkında araştırmalara başladı. İşte merak edilenler...

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KADROLAR NASIL?

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 13 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 86 makine bakımcı, 15 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 114 işçi alınacak.