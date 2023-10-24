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E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

İŞKUR’a kayıt olma süreci, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başlar. Siteye erişim sağladıktan sonra, kullanıcıların profil oluşturabilmesi için çeşitli kişisel bilgiler istenir. Bu bilgilerin doğru ve tam olarak girilmesi, onay sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önemlidir. Tüm bu bilgiler eksiksiz şekilde doldurulup onaylandığında, İŞKUR profiliniz başarıyla oluşturulmuş olur. Ayrıca, e-devlet sistemi üzerinden de İŞKUR profil oluşturma işlemi yapılabilir, bu da alternatif bir yöntem olarak sunulmaktadır.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:25 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:25
E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

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İŞKUR'a kayıt olurken genellikle kimlik bilgileri ve iletişim detayları istenir. Kimlik bilgileri, TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı bilgilerinizden oluşurken, iletişim detayları olarak telefon numaranız ve e-posta adresiniz talep edilir. Ayrıca, iş tecrübenizi ve yeteneklerinizi belirtebileceğiniz bir özgeçmiş de oluşturabilirsiniz. E-devlet İŞKUR profil oluşturma işlemi nasıl yapılır? İŞKUR kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm detaylar... İŞKUR profil statüsünün aktive edilebilmesi için öncelikle oluşturulmuş olan İŞKUR profiline girilmesi gereklidir. Buraya girilmesinden sonra, "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsü seçilerek aktif edilme işlemi gerçekleştirilir. İŞKUR profil statüsünün aktif edilmesinden sonra iş arama durumu aktifleşir. Bu sayede iş arayan kişiler iş ilanlarına erişebilirler.

İŞKUR Profil Statüsü Aktif Olmayanlar İş Başvurusunda Neden Bulunamazlar?

İŞKUR'da profillerini aktifleştirmemiş olan kişiler, iş sahibi olarak kabul edilirler. Bu nedenle de profilleri pasif halde olduğu süre boyunca herhangi bir şekilde iş arayamazlar. Eğer kişilerin bir işi yoksa ve iş bulmak istiyorlarsa, İŞKUR profillerini aktif hale getirerek kolay ve hızlı bir şekilde iş aramaya başlayabilirler.

İŞKUR İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İŞKUR üzerinden hesap açabilmek için gerekli olan evraklar, şöyle sıralanmıştır:

· 3 adet vesikalık fotoğraf
· İkametgah belgesi
· Kimlik fotokopisi
· Sağlık raporu
· Adli sicil raporu
· Aile durum belgesi
· IBAN numarası

Bu belgeler, yalnızca İŞKUR'un şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan kişilerden talep edilir. İnternet üzerinden online olarak kayıt yapmak isteyen kişiler, internet üzerinden kendilerinden istenen bilgileri beyan ederek kolay ve hızlı bir şekilde kayıtlarını oluşturabilirler.

İŞKUR Kaydı Belgesi Nasıl Alınır?

İŞKUR kaydının yapılmasından sonra talep edilen İŞKUR kayıt belgesi, e-devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde alınabilir. E-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra, eğer İŞKUR kaydı resmi olarak gerçekleştirilebilmişse, arama kısmına "İŞKUR kayıt belgesi" yazılarak bu belgeye erişim sağlanabilir. E-devlet üzerine tanımlanmış olan belgenin çıktısı da kolay bir şekilde alınabilir.

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