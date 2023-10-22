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Gelir İdaresi 2000 personel alımı başvuru tarihi ve şekli! GİB 2 bin memur alımı başvuru şartları neler, alım yapılacak kadrolar nasıl?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. İşte Gelir İdaresi 2000 personel alımı başvuru tarihi ve şekli!

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 16:21 Güncelleme 22 Ekim 2023, 16:22
Gelir İdaresi 2000 personel alımı başvuru tarihi ve şekli! GİB 2 bin memur alımı başvuru şartları neler, alım yapılacak kadrolar nasıl?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere güzel haber! 2023 yılında 2 bin uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler internet arama motorlarında ''GİB 2 bin memur alımı başvuru şartları neler, alım yapılacak kadrolar nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Gelir İdaresi 2000 personel alımına ilişkin bilgiler...

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN SONA ERECEK?

GİB 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

-Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

GİB SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce www.gib.gov.tr'den ilan edilecek.


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