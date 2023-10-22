Gelir İdaresi 2000 personel alımı başvuru tarihi ve şekli! GİB 2 bin memur alımı başvuru şartları neler, alım yapılacak kadrolar nasıl?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyenlere güzel haber! 2023 yılında 2 bin uzman yardımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler internet arama motorlarında '' GİB 2 bin memur alımı başvuru şartları neler, alım yapılacak kadrolar nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Gelir İdaresi 2000 personel alımına ilişkin bilgiler...

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN SONA ERECEK?

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.