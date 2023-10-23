113. Dönem DHY kurası ne zaman, hangi tarihte 2023? Sağlık Bakanlığı DHY kura tercihleri ne zaman başlayacak?

Uzmanlık eğitimini tamamlamak istyen doktorlar ve Tıp Fakültesi mezunları 113. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişinin tarihini merak ediyordu. 113. Dönem DHY kura tarihiyle ilgili açıklama geldi. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzmanlık eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorlar belirlenen takvim doğrultusunda tercih başvurularını tamamlayacak.