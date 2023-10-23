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113. Dönem DHY kurası ne zaman, hangi tarihte 2023? Sağlık Bakanlığı DHY kura tercihleri ne zaman başlayacak?

113.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura tercihlerinin başlamasına az zaman kala, adaylar kura çekiminin tarihini ve yerini merakla bekliyor. Bu bekleyiş sona eriyor; kura çekimi ile ilgili tüm detaylar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Peki, 113. Dönem DHY kurası ne zaman, hangi tarihte 2023? Sağlık Bakanlığı DHY kura tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:42 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:42
113. Dönem DHY kurası ne zaman, hangi tarihte 2023? Sağlık Bakanlığı DHY kura tercihleri ne zaman başlayacak?

Uzmanlık eğitimini tamamlamak istyen doktorlar ve Tıp Fakültesi mezunları 113. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekilişinin tarihini merak ediyordu. 113. Dönem DHY kura tarihiyle ilgili açıklama geldi. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzmanlık eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorlar belirlenen takvim doğrultusunda tercih başvurularını tamamlayacak.

113. DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 113. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura tercihleri 26 - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında saat 18.00'a kadar yapılacak.

Tercih işlemleri pbs.saglik.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Devlet hizmetleri yükümlülüğünü yerine getirecek doktorların görev yeri ve süresi kura çekimine göre belli oluyor.

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113. DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI NE ZAMAN?

Takvim doğrultusunda 113. dönem DHY kurası 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.


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