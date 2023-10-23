23 Ekim 2023 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2023/1 bekçilik sonuçları sorgulama ekranı: odsgm.meb.gov.tr, pa.edu.tr!

Bekçilik sınavları 30 Eylül tarihinde uygulandı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Peki 23 Ekim 2023 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLARA NASIL BAKILIR?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı'nın sonuçları hakkında yapılan açıklamada, "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

BEKÇİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ