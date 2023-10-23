23 Ekim 2023 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 2023/1 bekçilik sonuçları sorgulama ekranı: odsgm.meb.gov.tr, pa.edu.tr!

Bekçilik sınavları 30 Eylül tarihinde uygulandı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Peki 23 Ekim 2023 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Bekçilik sınavları 30 Eylül tarihinde uygulandı. Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Peki 23 Ekim 2023 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLARA NASIL BAKILIR?
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı'nın sonuçları hakkında yapılan açıklamada, "Sınav sonuç bilgileri 23.10.2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
BEKÇİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇLARA İTİRAZLAR HAKKINDA
Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.
BEKÇİLİK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.