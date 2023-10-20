Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvurular başladı! 2023 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve sınav konuları...

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kılavuz yayımlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...