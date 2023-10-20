Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvurular başladı! 2023 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve sınav konuları...

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kılavuz yayımlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
2023 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.