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Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvurular başladı! 2023 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve sınav konuları...

Kaymakamlık sınavı Aralık ayının ilk haftası uygulanacak. ÖSYM tarafından 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri açıklandı. Buna göre sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Kaymakamlık sınavı ne zaman, hangi gün? İşte başvuru kılavuzu ve sınav konuları...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:26 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:26
Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvurular başladı! 2023 Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları ve sınav konuları...

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kılavuz yayımlandı. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2023 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023-KAYMAKAMLIK: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ


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