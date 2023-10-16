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İŞKUR TYP 1500 personel alımı E-DEVLET BAŞVURU EKRANI! 15 bin TL maaşla TYP işçisi aranıyor! Ankara, Adıyaman, Çanakkale, Şanlıurfa...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak ve iş arayanlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla büyük bir personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1500 kişilik personel alımı yapacak. Bu alım, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İŞKUR'un TYP programı, toplum yararına çalışmaları teşvik ederek işsizliği azaltmayı hedefliyor. Program, farklı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak istihdamı artırmayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 10:41 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:41
İŞKUR TYP 1500 personel alımı E-DEVLET BAŞVURU EKRANI! 15 bin TL maaşla TYP işçisi aranıyor! Ankara, Adıyaman, Çanakkale, Şanlıurfa...

İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuruları için adayların belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili programa başvuru yapabilmek için uygun niteliklere sahip olmak bulunuyor. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR il müdürlüklerine bizzat başvurarak gerçekleştirebilirler. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda gerekli belgelerin ve bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması önemlidir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmaya yönelik önemli bir adım atarak TYP kapsamında 1500 kişilik personel alımı yapacak. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alım birçok kişinin iş hayatına adım atmalarına olanak sağlayacak. Başvurular başladı ve son başvuru tarihi yaklaşıyor! İşte TYP İŞKUR personel alımı başvuru şartları...

İŞKUR TYP NEDİR?

Türkiye Gençlik Programı, işsiz gençlerin istihdam edilmesini teşvik etmeyi amaçlayan özel bir istihdam programıdır. Gençlere iş deneyimi kazandırmak ve onların kariyer yolculuğuna katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

TYP İŞÇİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

TYP programında çalışanların en az asgari ücret alacağı tahmin ediliyor. Ekonomistlere göre 2024 asgari ücret miktarı ise 15 bin TL'yi bulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

🔸Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

🔸Kuruma kayıtlı olmak,

🔸18 yaşını tamamlamış olmak,

🔸31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

🔸Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

🔸Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK KURUMLAR

🔸Haliliye - 300 İşçi Alımı İş İlanı No: 315388 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

🔸Iğdır Merkez - 50 İşçi Alımı İş İlanı No: 315393 (Son Başvuru Tarihi 15 Ekim 2023)

🔸Şanlıurfa - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315391 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Kilis - 100 İşçi Alımı İş İlanı No: 315401 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Çanakkale - 13 İşçi Alımı İş İlanı No: 315402 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Yüreğir - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315403 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Niğde Merkez - 5 İşçi Alımı İş İlanı No: 315485 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Adıyaman Merkez - 15 İşçi Alımı İş İlanı No: 315486 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Kırklareli Merkez - 14 İşçi Alımı İş İlanı No: 315487 (Son Başvuru Tarihi 16 Ekim 2023)

🔸Ankara Çankaya - 23 İşçi Alımı İş İlanı No: 315488 (Son Başvuru Tarihi 17 Ekim 2023)

🔸Çankırı Merkez - 20 İşçi Alımı İş İlanı No: 315405 (Son Başvuru Tarihi 18 Ekim 2023)

TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuruları İŞKUR internet sitesi aracılığı ile yapmak isteyen adayların ''BURAYA'' tıkladıktan sonra açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan ''İlan No'' yazan kutucuğa ilgili numarayı yazmaları ve ardından ilini seçmeleri gerekmektedir.


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