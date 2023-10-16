İŞKUR TYP 1500 personel alımı E-DEVLET BAŞVURU EKRANI! 15 bin TL maaşla TYP işçisi aranıyor! Ankara, Adıyaman, Çanakkale, Şanlıurfa...

İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuruları için adayların belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilgili programa başvuru yapabilmek için uygun niteliklere sahip olmak bulunuyor. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR il müdürlüklerine bizzat başvurarak gerçekleştirebilirler. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda gerekli belgelerin ve bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması önemlidir.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmaya yönelik önemli bir adım atarak TYP kapsamında 1500 kişilik personel alımı yapacak. İş arayanlar için büyük bir fırsat olan bu alım birçok kişinin iş hayatına adım atmalarına olanak sağlayacak. Başvurular başladı ve son başvuru tarihi yaklaşıyor! İşte TYP İŞKUR personel alımı başvuru şartları...