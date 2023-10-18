Diyanet 2.450 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2,450 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Başvurular, yakın bir tarihte sona erdi ve şimdi başvuru sahipleri sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte detaylar...
2023 DİYANET PERSONEL ALIMI
Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.
Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.