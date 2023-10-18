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Diyanet 2.450 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak büyük bir personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım kapsamında toplam 2,300 imam-hatip, 100 Kur'an kursu öğreticisi ve 50 müezzin-kayyım pozisyonu için açık kadro bulunuyor. Ayrıca, bu alımın içerisinde 30 pozisyon da görme ve işitme engelli öğrenciler için ayrıldı. Peki, Diyanet 2.450 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 06:03 Güncelleme 19 Ekim 2023, 06:15
Diyanet 2.450 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2023? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 2,450 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Başvurular, yakın bir tarihte sona erdi ve şimdi başvuru sahipleri sonuçların açıklanmasını bekliyor. İşte detaylar...

2023 DİYANET PERSONEL ALIMI

Adaylarda, 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak.



Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


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