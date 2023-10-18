ALMANYA 2 MİLYON İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2023! 55 bin TL maaşla Almanya işçi alımı başladı mı, kadrolar neler?

Meslek ve Nitelik: Almanya'da birçok sektörde nitelikli işgücü aranmaktadır. Aşçı, inşaat işçisi, hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları, kaynakçı, internet teknolojisi, ağır sanayi ve metal sanayi işçisi, gastronomi, eğitim, sağlık hizmetleri, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, metal ve ağır sanayi işçileri, gastronomi uzmanları, vasıflı işçiler, inşaat sektörü işçileri, elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler, teknik ve mekanik alanlar gibi birçok meslek bu kapsamda yer almaktadır.
Maaş ve Ücretler: Almanya'da işçi olarak çalışmayı düşünen kişilere sunulan maaşlar sektöre göre değişiklik gösterir. En düşük maaş asgari ücret olan 2,100 Euro (yaklaşık 40,194 TL) olarak bilinirken, en yüksek maaşlar 37,000 Euro (yaklaşık 708,108 TL) gibi yüksek rakamlara ulaşabilir.
Başvurular İçin Gerekli Belgeler
Almanya işçi alımı başvuruları için gerekli olan belgeler, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve işverenler tarafından değerlendirilmek amacıyla sunulmalıdır. İşte başvurular için gerekli belgeler:
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Ehliyet Fotokopisi
Adli Sicil Kaydı
İkametgah Belgesi
Diploma
Sağlık Raporu
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Nüfus Kayıt Örneği
Almanca Tercümesi Yapılmış Özgeçmiş
İş Deneyimi Gösteren Hizmet Dökümü
Pasaport Fotokopisi (3 Yıllık)
Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 6 Tane Biyometrik Fotoğraf
Bu belgeler, Almanya'da işçi olarak çalışmak isteyen kişilerin başvurularını tamamlarken sunmaları gereken temel belgelerdir. Belgelerin eksiksiz ve düzgün bir şekilde sunulması başvuru sürecini olumlu etkileyebilir.