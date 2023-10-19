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2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? diyanet.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Sonuçlar için adaylar diyanet.gov.tr adresine yoğun ilgi gösteriyor. Peki 2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:14 Güncelleme 19 Ekim 2023, 09:14
2 bin 450 Diyanet personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? diyanet.gov.tr sonuç sorgulama ekranı

''Diyanet personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu ilana başvuru yapanlar tarafından araştırılıyor. İşte son durum.

DİYANET PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet 2 bin 450 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

Genel Şartlar

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.


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