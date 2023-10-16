MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2023-2024? Kadro ve branşlar açıklandı mı? İşte atama takvimi

Öğretmen adayları için heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili gelişmeler hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarının şubat ayına kadar yönetilebileceği bir takvim oluşturulacağını ifade etti. Bakan Tekin, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da öğretmen atamalarının gerçekleşeceğini vurguladı.