MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2023-2024? Kadro ve branşlar açıklandı mı? İşte atama takvimi

Öğretmen adayları için heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili gelişmeler hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarının şubat ayına kadar yönetilebileceği bir takvim oluşturulacağını ifade etti. Bakan Tekin, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da öğretmen atamalarının gerçekleşeceğini vurguladı.
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi.
"Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.