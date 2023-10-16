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MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2023-2024? Kadro ve branşlar açıklandı mı? İşte atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan sözleşmeli öğretmen alımı için bekleyen binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bir dönem başlıyor. MEB, 2024 yılında öğretmen atamaları yapmayı planlamaktadır ve bu süreçte sözleşmeli öğretmen alımlarına da önem veriliyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2023-2024? Kadro ve branşlar açıklandı mı? İşte atama takvimi

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 06:06 Güncelleme 17 Ekim 2023, 06:06
MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2023-2024? Kadro ve branşlar açıklandı mı? İşte atama takvimi

Öğretmen adayları için heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili gelişmeler hız kazanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarının şubat ayına kadar yönetilebileceği bir takvim oluşturulacağını ifade etti. Bakan Tekin, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da öğretmen atamalarının gerçekleşeceğini vurguladı.

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi.



"Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.



ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaların ardından yeni öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verildi.



Buna göre; Yeni öğretmen ataması takvimi ekim sonunda yayımlanacak.

2023-2024 yılı bahar dönemi eğitim öğretim yılı başlarken de yeni öğretmen atamaları yapılacak.


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