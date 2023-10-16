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Binlerce temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi, sekreter alımı başladı! İşte İŞKUR 16-31 Ekim personel alımı başvuru şartları, en az 18000 TL maaş...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet sitesi üzerinden son dakika açıklaması yaparak güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli ve sekreter kadrolarında çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR'un açıklamasına göre, farklı sektörlerde istihdam edilmek üzere bir dizi pozisyon için personel alımları gerçekleştirilecektir. Bu alımların amacı, işgücü piyasasına destek olmak ve iş arayan vatandaşlara istihdam fırsatları sunmaktır. Peki temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi, sekreter alımı başvuru şartları nedir?

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:22 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:22
Binlerce temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi, sekreter alımı başladı! İşte İŞKUR 16-31 Ekim personel alımı başvuru şartları, en az 18000 TL maaş...

İŞKUR üzerinden yapılan personel alımları için başvuruların internet üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde ilan edilen tüm şartlara ve tarihlerine dikkat edilmelidir. Bu alımlar hakkında başvuru bilgileri ve genel şartlar aşağıda yer almaktadır. İŞKUR'un personel alım ilanları, iş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştıran bir araçtır. İlanlara başvurarak istihdam fırsatlarına ulaşmak, kariyerinizi şekillendirmek ve geleceğe daha umutla bakmak için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilanlara erişim sağlayarak, iş arayanlar için sunulan bu önemli kaynağı kullanabilirsiniz.

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Kadroların Başvuru Genel Şartları

Güvenlik görevlisi, şoför, temizlik personeli, sekreter gibi kadrolarda istihdam etmek üzere yapılacak alımlarda başvuru genel şartları şu şekildedir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvuruda bulunan adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

  2. 18 Yaşından Büyük Olmak: Adaylar, başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük olmalıdır.

  3. Sağlık Sorunu Olmamak: Atanacağı görevi yerine getirmesine engel olacak bir sağlık sorunu olmamalıdır.

  1. Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu önemlidir. Adaylar askerlik yapmış, hala askerlik çağında olan ya da tecilli durumda olmalıdır.

  2. Güvenlik Görevlisi Kadrosu İçin Silahlı veya Silahsız Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olmak: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar, silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olmalıdır.

  3. Şoför Kadrosu İçin Ehliyet Şartı: Şoför kadrosuna başvuran adaylar, ilan edilen ehliyet şartını sağlamalıdır.

  4. Sekreter ve Büro İşçisi Kadroları İçin Beceri: Sekreter ve büro işçisi kadrolarında çalışacak adaylar ofis içinde araç ve gereçleri kullanabilmeli, düzenli ve intizamlı olmalıdır

Alım Sayısı ve Detayları

İŞKUR'dan yapılan personel alımlarının detayları şu şekildedir:

  • Güvenlik Görevlisi Alımı

  • Şoför Alımı

  • Temizlik Personeli Alımları

  • Sekreter ve Büro Personeli Alımları

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte başvuru süreci adım adım:

  1. İŞKUR Resmi İnternet Sitesi adresine gidin.

  2. İş arayanlar bölümünden giriş yapın. Eğer İŞKUR şifreniz yoksa e-devlet girişi ile de başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

  3. Giriş yaptıktan sonra "İŞ İLANLARI" yazan bölüme tıklayın. Bu bölümde iş arama sayfası karşınıza çıkacaktır.

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