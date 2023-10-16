Binlerce temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi, sekreter alımı başladı! İşte İŞKUR 16-31 Ekim personel alımı başvuru şartları, en az 18000 TL maaş...

İŞKUR üzerinden yapılan personel alımları için başvuruların internet üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru sürecinde ilan edilen tüm şartlara ve tarihlerine dikkat edilmelidir. Bu alımlar hakkında başvuru bilgileri ve genel şartlar aşağıda yer almaktadır. İŞKUR'un personel alım ilanları, iş arayanlar için iş bulma sürecini kolaylaştıran bir araçtır. İlanlara başvurarak istihdam fırsatlarına ulaşmak, kariyerinizi şekillendirmek ve geleceğe daha umutla bakmak için bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilanlara erişim sağlayarak, iş arayanlar için sunulan bu önemli kaynağı kullanabilirsiniz.