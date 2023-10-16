Hastanelere hemşire, hasta danışmanı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İkamet ve mülakat şartsız

Son dakika haberine göre, üniversite hastaneleri birçok farklı kadroya personel ve işçi alımı yapacaklar. Bu alımların başvuru bilgileri ve genel şartları aşağıda detaylandırılmıştır. Hastane personel alımı ilanlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Alım Kadroları ve Mülakat Durumu

Üniversite hastanelerine yapılacak personel alımı, 4B kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecektir. Bu alımlarda mülakat yapılmayacak, başvuran adaylar direkt olarak alınacaktır. Bu açıklama, alım sürecinin adaylar için daha basit ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, bu alımlar için ikamet şartı bulunmamaktadır, bu da başvuru yapacak adaylar için bir avantaj teşkil etmektedir.