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Hastanelere hemşire, hasta danışmanı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İkamet ve mülakat şartsız

Hastaneler, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve hastaların tedavi edilmesi için kritik bir rol oynar. Bu kurumlar, hastalara yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunabilmek için yeterli sayıda nitelikli personel ve işçiye ihtiyaç duyarlar. Hastaneler, düzenli olarak çeşitli pozisyonlarda personel alımları yaparlar. İşte hastanelerde çalışmak isteyenler için hemşire, hasta danışmanı, sağlık personeli, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonlarına başvuru yapma şartları haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 09:09 Güncelleme 16 Ekim 2023, 09:09
Hastanelere hemşire, hasta danışmanı, sağlık personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! İkamet ve mülakat şartsız

Son dakika haberine göre, üniversite hastaneleri birçok farklı kadroya personel ve işçi alımı yapacaklar. Bu alımların başvuru bilgileri ve genel şartları aşağıda detaylandırılmıştır. Hastane personel alımı ilanlarına haberimizden bakabilirsiniz.

Alım Kadroları ve Mülakat Durumu

Üniversite hastanelerine yapılacak personel alımı, 4B kadrolarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecektir. Bu alımlarda mülakat yapılmayacak, başvuran adaylar direkt olarak alınacaktır. Bu açıklama, alım sürecinin adaylar için daha basit ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, bu alımlar için ikamet şartı bulunmamaktadır, bu da başvuru yapacak adaylar için bir avantaj teşkil etmektedir.

Başvuru Genel Şartları

Alımlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekildedir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Bu şartlar altında, alımlara başvuruda bulunacak adaylar bu genel şartlara uymalıdır.

Alım İlanları

Personel ve işçi alımı ilanları aşağıda listelenmiştir:

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanı
  2. Düzce Üniversitesi ilanı
  3. İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanı
  4. Yozgat Bozok Üniversitesi ilanı
  5. Bursa Uludağ Üniversitesi ilanı - İlan 1
  6. Bursa Uludağ Üniversitesi ilanı - İlan 2
  7. Bursa Uludağ Üniversitesi ilanı - İlan 3
  8. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı
  9. Necmettin Erbakan Üniversitesi ilanı
  10. Gebze Teknik Üniversitesi ilanı
  11. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ilanı

Bu ilanlar aracılığıyla farklı kadrolarda personel ve işçi alımları yapılacaktır. İlgilenen adaylar, başvuru yapmak istedikleri üniversitenin ilanına başvuru yapabilirler.

İşkur KPSS'siz İlanlar

Ayrıca, işkur tarafından yayımlanan KPSS'siz alımlar da aşağıda listelenmiştir:

  1. Güvenlik görevlisi alımı
  2. Temizlik personeli ve hizmetli alımı
  3. Sekreter ve hasta danışmanı alımı
  4. Ambulans sürücüsü ve ilk ve acil yardım sağlık teknikeri alımı

Bu alımlar, KPSS sınavına girmiş olma zorunluluğu olmadan işkur aracılığıyla başvurulabilecek iş fırsatları sunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İlanı Bekleniyor

Son olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından işçi ve personel kadrolarına yönelik personel alımları yakın bir zamanda gerçekleştirilecektir. Bu alımlar, sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen adaylar için önemli bir fırsat olacaktır.

Tüm bu alımlar ve fırsatlar, iş arayanlar için önemli bir kaynak oluştururken, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için de yeni kariyer kapıları açmaktadır. Başvuru süreçlerinin ve detaylarının resmi ilanlardan takip edilmesi önemlidir.

İlan.gov.tr (Kamu İlanları): İlan.gov.tr, Türkiye'deki kamu kurumları tarafından yayımlanan resmi ilanların yer aldığı bir platformdur. Bu sitede kamu sektörü için açılan akademik personel ilanlarına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ilgili kategorideki ilanlara göz atabilirsiniz:

İlan.gov.tr - Kamu Akademik Personel İlanları

İşkur (Türkiye İş Kurumu): İşkur, Türkiye'de iş arayanlar ve işverenler arasında bağlantı kurmayı amaçlayan bir platformdur. İşkur'un resmi web sitesi üzerinden açık iş ilanlarını arayabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İşkur'un resmi web sitesine erişmek için kullanabileceğiniz bağlantı:

İşkur İş İlanları Ara

Bu sayfada, farklı sektörlerdeki iş ilanlarını ve iş fırsatlarını arayabilirsiniz. İş ilanlarını inceleyerek başvurularınızı çevrimiçi olarak gerçekleştirebilirsiniz.


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