TTK SONUÇ: taskomuru.gov.tr İL İL İSİM LİSTESİ PDF indir! 20 Ekim 2023 TTK 2 bin işçi alımı CANLI kura çekilişi saat kaçta? Bartın, Karabük...

20 EKİM 2023 CUMA | TTK 2 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Bartın 400, Karabük 100, Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim'de başlayıp 20 Ekim'de sona erecek. Kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı başvuruları 29 Ekim'de sona ermişti. Şimdi gözler kura çekiminde. İşte asıl ve yedek kazananlar listesi, kura çekimi canlı yayın bilgileri...

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ASIL VE YEDEK İSİM LİSTESİ Türkiye Taşkömürü Zonguldak ilinde 1500 işçi, Karabük ilinde 100 işçi ve Bartın'da 400 işçi alımı yapacak. Kura çekimi işlemleri tamamlandıktan sonra TTK işçi alımı kura sonuçları ve asıl yedek adaylar belirlenecek. Zonguldak işçi alımı kura çekimi 13 Ekim cuma günü tamamlandı. Bartın'da kura çekimi ise 20 Ekim cuma günü tamamlanacak ve sonuçlar ardından paylaşılacak. Benzer şekilde Karabük 100 işçi alımı sonuçlar da 20 Ekim'den sonra duyurulacak.