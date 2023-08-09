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3 bin 655 güvenlik görevlisi alınacak başvurular başladı! En az 11 bin 402 TL maaş müjdesi! İlkokul, ortaokul, lise mezunları için şartlar...

İŞKUR güvenlik görevlisi iş ilanlarını yayınladı. Buna göre 729 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı), 3655 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 9 da Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı alınacak. Başvuru ekranı açıldı. Peki güvenlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? En az 11 bin 402 TL maaş müjdesi verildi. İşte ilkokul, ortaokul, lise mezunları için şartlar...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 10:46 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 11:09
3 bin 655 güvenlik görevlisi alınacak başvurular başladı! En az 11 bin 402 TL maaş müjdesi! İlkokul, ortaokul, lise mezunları için şartlar...

Güvenlik görevlisi iş ilanlarını bekleyenlere haber geldi. İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) silahsız 3 bin 655 güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu. KPSS'siz, sınavsız işe girmek isteyenlere de fırsat tanıyan kurum 2023 yılında onlarca meslekte 131.332 iş ilanı yayınladı. İşte İŞLKUR güvenlik görevlisi iş ilanları...

İŞKUR GÜVENLIK GÖREVLISI ALIMI İLANI YAYIMLANDI

İŞKUR güvenlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için yeni bir fırsat sunuyor. İŞKUR tarafından yapılan duyuruya göre, güvenlik görevlisi alımı başladı.

İlana göre; Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 729, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 3655, Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı 9 alınacak. Başta İstanbul olmak üzere onlarca ilde başvurular alınmaya başlandı.

İŞKUR aracılığı ile iş bulanlar aylık en az asgari ücret düzeyinde maaş alıyor.

👉SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

👉SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.


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