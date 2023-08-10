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THY kadın kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Türk Hava Yolları hostes alımı başvuruları bitti mi?

Türk Hava Yolları kadın kabin memuru başvuruları bugün sona erecek. Başvurular Türk Hava Yolları kariyer sitesi üzerinden alınmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada başvuruların 10 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da sona ereceği belirtildi. Peki THY kadın kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 14:17 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 14:17
THY kadın kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Türk Hava Yolları hostes alımı başvuruları bitti mi?

''2023 Türk Hava Yolları hostes alımı başvuruları bitti mi? THY kadın kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' şeklindeki sorular internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. Türk Hava Yolları (THY) 15 bine yakın kabine memur alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu olmak şartıyla 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olanlar başvuru yapabilecek. İşte ilanın detayları...

TÜRK HAVA YOLLARI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Türk Hava Yolları kadın kabin memuru başvuruları 10 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da sona erecek.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

THY kadın kabin memuru alımı değerlendirme süreci Eylül ayı itibariyle başlayacaktır. Başvuruların yapılmasının ardından ilan koşullarına uyumluluk, online ingilizce testi ve mülakat süreçleri yapılacaktır.

Mülakat Süreçleri İstanbul Florya'da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

THY KABİN MEMURU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.
•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.

FİZİKSEL KOŞULLAR

•160-180 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları'nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.)
•Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Görselde belirtilen beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)
•Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları'nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan "Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı" doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.

SAĞLIK KOŞULLARI

•İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişindeki beyan etmediği hastalık tanısı tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.


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