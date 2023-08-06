KPSS’li veya KPSS’siz başvuru ekranı açık! Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı 2023! İşte şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 11 farklı şehirde personel / memur alımları yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı başvuru nasıl yapılır? KPSS'li veya KPSS'siz başvuru ekranı açıldı. İşte detaylar...
AYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı ilanları İŞKUR'un Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları kısmında yayınlanduç Başvurular ilgili vakıflara şahsen yapılacak. İşte kadrolar...
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SYDV PERSONEL ALIM KADROLARININ TÜMÜ
Bingöl Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli
- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023
Kayseri Kocasinan Sosyal Yard.Ve Day.Vakfı
- KPSS Şartı: Yok
- Kontenjan Dağılımı: 2 Temizlik Görevlisi ( Yaşlı kişiselbakım banyo, vücut temizliği, kıyafet onarım, genel ev temizliği, çaaşır, halı, perde ce bulaşık yıkama, ütü yapma işleri)
- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023
Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
- KPSS Şartı: KPSS 60
- Kontenjan Dağılımı: 3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023