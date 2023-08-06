KPSS’li veya KPSS’siz başvuru ekranı açık! Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı 2023! İşte şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 11 farklı şehirde personel / memur alımları yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı başvuru nasıl yapılır? KPSS'li veya KPSS'siz başvuru ekranı açıldı. İşte detaylar...