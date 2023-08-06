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KPSS'li veya KPSS'siz başvuru ekranı açık! Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı 2023! İşte şartlar...

Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı başvurularının başlamasıyla detaylar araştırılmaya başlandı. İŞKUR üzerinden farklı kadrolarda ve unvanlarda yapılacağı duyuruldu. İşte Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı alımları hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 10:40 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 17:29
KPSS’li veya KPSS’siz başvuru ekranı açık! Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı 2023! İşte şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 11 farklı şehirde personel / memur alımları yapılacak. Peki başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı başvuru nasıl yapılır? KPSS'li veya KPSS'siz başvuru ekranı açıldı. İşte detaylar...

AYDV PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı ilanları İŞKUR'un Kurum Dışı Kamu İşçi İlanları kısmında yayınlanduç Başvurular ilgili vakıflara şahsen yapılacak. İşte kadrolar...

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SYDV PERSONEL ALIM KADROLARININ TÜMÜ

Bingöl Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Yardımcı Hizmetli

- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023

Kayseri Kocasinan Sosyal Yard.Ve Day.Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 2 Temizlik Görevlisi ( Yaşlı kişiselbakım banyo, vücut temizliği, kıyafet onarım, genel ev temizliği, çaaşır, halı, perde ce bulaşık yıkama, ütü yapma işleri)

- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023

Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

- Son Başvuru Tarihi: 07.08.2023

Kocaeli Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Eğitici, 1 Koordinatör,

- Son Başvuru Tarihi: 10.08.2023

Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: Yok

- Kontenjan Dağılımı: 1 Şoför

- Son Başvuru Tarihi: 08.08.2023

Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

- KPSS Şartı: KPSS 60

- Kontenjan Dağılımı: 1 Muhasebeci

- Son Başvuru Tarihi: 11.08.2023


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