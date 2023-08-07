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En az 22.500 bin TL maaşla belediye memuru alımı yapılacak! Zabıta, itfaiye eri, hizmetli, tahsildar, düz memur: İşte başvuru şartları

Belediyeler, kamu hizmetlerini yürütmek ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çeşitli kadrolarda personel alımları gerçekleştirecek. Bu alımlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı üzerinden yapılacaktır. Kamu sektöründe görev almak ve topluma fayda sağlamak isteyen adaylar için bu fırsatları değerlendirmek büyük önem taşımaktadır. Başvuruda bulunacak adayların, ilgili belediyenin belirlediği tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adayların başvurmadan önce dikkat etmeleri gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır:

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:50 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:50
En az 22.500 bin TL maaşla belediye memuru alımı yapılacak! Zabıta, itfaiye eri, hizmetli, tahsildar, düz memur: İşte başvuru şartları

Belediyeler, kamu personeli alımı için KPSS puanı ile başvuruları kabul edeceğini duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak, belediyelerde kadrolu olarak görevlendirilmek üzere kamu personeli alımları yapılacağına dair açıklama yapıldı.

Alım Yapılacak Kadrolar:

Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki kadrolar için değerlendirilecektir:

Düz Memur
Anbar Memuru
Hizmetli
Tekniker
Muhasebeci
Ekonomist
Mühendis
Bilgisayar İşletmeni
Tahsildar
Veznedar
Gassal
Eğitmen
Mimar
Şoför
Zabıta Memuru
Güvenlik Görevlisi
İtfaiye Eri
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Başvuru Genel Şartları:

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan

mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlgili kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Tarihleri ve Belediyeler:

Başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken başvuru tarihleri ve ilgili belediyeler aşağıda sıralanmıştır:

Yahşihan Belediyesi: 18 Eylül - 20 Eylül

Çankırı Belediyesi: 11 Eylül - 15 Eylül 2023

Bolvadin Belediyesi: 4 Eylül - 8 Eylül

Zeytinburnu Belediyesi: 11 Eylül - 15 Eylül

Kılıçarslan Belediyesi: 11 Eylül - 13 Eylül

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü: 4 Eylül - 8 Eylül

Etimesgut Belediye Başkanlığı: 7 Eylül - 11 Eylül

Şehitkamil Belediye Başkanlığı: 28 Ağustos - 1 Eylül

Bahşılı Belediyesi: 23 Ağustos - 25 Ağustos

Muğla Büyükşehir Belediyesi: 23 Ağustos - 25 Ağustos

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Not: Resmi başvuru tarihleri ve şartları ilgili belediyelerin resmi duyurularında yer alan bilgilere göre güncellenmelidir.


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