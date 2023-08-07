En az 22.500 bin TL maaşla belediye memuru alımı yapılacak! Zabıta, itfaiye eri, hizmetli, tahsildar, düz memur: İşte başvuru şartları

Belediyeler, kamu personeli alımı için KPSS puanı ile başvuruları kabul edeceğini duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak, belediyelerde kadrolu olarak görevlendirilmek üzere kamu personeli alımları yapılacağına dair açıklama yapıldı.
Alım Yapılacak Kadrolar:
Başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki kadrolar için değerlendirilecektir:
Düz Memur
Anbar Memuru
Hizmetli
Tekniker
Muhasebeci
Ekonomist
Mühendis
Bilgisayar İşletmeni
Tahsildar
Veznedar
Gassal
Eğitmen
Mimar
Şoför
Zabıta Memuru
Güvenlik Görevlisi
İtfaiye Eri
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Başvuru Genel Şartları:
Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan
mahkum olmamak,
Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İlgili kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.