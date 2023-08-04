Kadrolar ve başvuru şartları! En az 22.500 TL maaşla... 4-31 Ağustos İŞKUR üzerinden KPSS şartsız belediyelere en az ilkokul mezunu işçi ve personel alımı yapılıyor!

Bursa MustafakemalPaşa Turizm ve Tesis İşl. Akaryakıt Gıd. İnş. ve Tic. Ltd. Şt. 03.08.2023

İstanbul Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 14.08.2023

Kocaeli Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.08.2023

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 05.08.2023

Aydın Didim Dibel Personel Hizmetleri Turizm İnşaat Temizlik ve Ticaret Anonim Şirketi 03.08.2023

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 04.08.2023

Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 07.08.2023

İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti. 30.08.2023

Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 03.08.2023

Manisa Albeltaş Gıda İnş. İnş. Malz. Taşm. Tem. Hiz. İşl. Maden. Müh. Özel Sağlık Mak. San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş./İSBAK 31.12.2023

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (1)

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (2)

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (3)

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (4)

Eskişehir Sivrihisar Bel Dan. Enerji Tar. Hay. Gıd. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 11.08.2023

Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 04.08.2023

Bursa Orhaneli Tur. İnş.Tek. San. Tic. Ltd.Şti. 04.08.2023

Tokat Pazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.08.2023

İstanbul Gopkent Yönetim A.Ş. 03.08.2023

Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık İnş. Öz. Sağ. Eğt. Enerji Gıda Tur. San. ve Tic. A.Ş. 06.08.2023

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstaç A.Ş. 07.08.2023

Aydın Söke Lima Sanayi Ticari İnşaat Hizmet Tuzrizm Madencilik A.Ş, 05.08.2023

İzmir İzfaş İzmir Fuarcılık Hizm. Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. 08.08.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 04.08.2023

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 04.08.2023

İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 04.08.2023

İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 03.08.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 03.08.2023

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti. 11.08.2023

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024

Bursa Gürsu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.08.2023

Ağrı Has Kale İnşaat Tem. Yemek Taş.Sanayi Tic 1 A.Ş. 04.08.2023

Ağrı Has Kale İnşaat Tem. Yemek Taş.Sanayi Tic 2 A.Ş. 04.08.2023

Antalya Döşmeyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023

ANKARA Kazanbel Sınav ve Belgelendirme İnş.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti 03.08.2023

Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 04.08.2023

Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 03.08.2023

Trabzon Of Belediyesi Personel Ltd. Şti. 04.08.2023

Trabzon Of Belediyesi Personel Ltd. Şti. 04.08.2023 (1)

Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 03.08.2023

İzmir Efes Selçuk Proje Yön. Ltd. Şti. 03.08.2023

Bursa MustafakemalPaşa Turizm ve Tesis İşl. Akaryakıt Gıd. İnş. ve Tic. Ltd. Şt. 04.08.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 03.08.2023

Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. Akary. Ulaş. Bas. Enerji San. ve Tic. A.Ş. 06.08.2023

Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023

Bayburt Arpalı Belediyesi Personel Ltd. Şti 03.08.2023

Kocaeli Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sosyal Hizm. Gıda Ve İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic.A.Ş. 03.08.2023

Muğla Köyceğiz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 03.08.2023

Karaman Sarıveliler Belediyesi Personel Limited Şirketi 04.08.2023

Bartın Amastris Gıda Turizm İnşaat Seyahat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 03.07.2023

Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 08.08.2023

Kastamonu Azdavay Bel. Per. Ltd. 03.08.2023

Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş 03.08.2023

Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 11.08.2023

Şanlıurfa Suruç Belediyesi Personel Ltd.Şti..04.08.2023

Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San ve Tic. A.Ş.03.08.2023

Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 03.08.2023

İzmir Bakırçay Madencilik Müt. Müş. Tan. San. Tic. A.Ş. 08.08.2023

İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 15.08.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 04.08.2023

İstanbul Yeditepe Yapı Danışmanlık İnş. San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 05.08.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 07.08.2023

İstanbul İmar İnşaat A.Ş. 04.08.2023

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.08.2023

Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bursa Gürsu Modern A.Ş. 06.08.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.08.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.08.2023

Yalova Tavşanlı Belediyesi Personel Limited Şirketi 06.08.2023

Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 07.08.2023

Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğt. Hiz. Ortak Sağ. Güv. Birimi Sos. Hiz. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Paz. Tic. A. Ş. 04.08.2023

Sivas Kangal Belediyesi Akbelsan Ltd.Şti. 08.08.2023

Balıkesir İvrindi Beltot Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 03.08.2023

Yalova Sosyal, Esenlik, Sağlık Hizm. Yat. ve İşl. San. ve Tic. A.Ş. 05.08.2023

Muğla Beltes Petrol Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 11.08.2023

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 07.08.2023

Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 07.08.2023 (1)

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulş. Tic. San. A.Ş. 09.08.2023

Ordu Ortar Tarım Hayvancılık A.Ş. 03.08.2023

Isparta Çiçekpınar Belediyesi Personel Ltd.Şti 05.08.2023

Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 04.08.2023

Konya Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ. 07.08.2023

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.08.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.08.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 07.08.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 09.08.2023

Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 11.08.2023

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.08.2023

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 03.08.2023

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.08.2023 (1)

Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. 04.08.2023

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.08.2023 (2)

Kocaeli Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sosyal Hizm. Gıda Ve İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic.A.Ş. 04.08.2023

Muğla Milas Belediyesi Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. 09.08.2023

Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 11.08.2023

Samsun Terme İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. 07.08.2023

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel AŞ. 04.08.2023

Bilecik Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Tur. Org. Tic. Ltd. Şti.04.08.2023

Bilecik Osmaneli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı05.08.2023

Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Toplu Konut Limited Şirketi 04.08.2023

Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 04.08.2023

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 09.08.2023

Samsun Anakent Turizm Ticaret Anonim Şirketi 14.08.2023

Çanakkale Geyikli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.08.2023

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.08.2023

Erzurum Kültür A.Ş. 04.08.2023

Burdur Salda Gölü Tur. Akar. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

Yozgat Araplı Belde Enerji İnşaat Gıda Turizm Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 03.08.2023

Yozgat Konuklar Temizlik Güvenlik Hayvancılık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 03.08.2023

İzmir Ulaşım Hizm. ve Mak. San A.Ş. (İZULAŞ) 06.08.2023

İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. 09.08.2023

İstanbul Bathonea Yapı A.Ş. 03.08.2023

İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.08.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 06.08.2023

Eskişehir Kentaş Top. Taş. San. ve Tic. Ltd . Şti. 06.08.2023

Rize Güneysu Belediyesi Personel Limited Şirketi 03.08.2023

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. 08.08.2023

İstanbul Kartursaş Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizm. San. Tic. A.Ş. 03.08.2023

İstanbul Gopaş Gaziosmanpaşa İnş. Yatırım Taah. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. 06.08.2023

İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğit. Otopark Temz. İnş. San. Tic. A.Ş. 03.08.2023

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