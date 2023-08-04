Kadrolar ve başvuru şartları! En az 22.500 TL maaşla... 4-31 Ağustos İŞKUR üzerinden KPSS şartsız belediyelere en az ilkokul mezunu işçi ve personel alımı yapılıyor!

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş./İSBAK 31.12.2023
İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş. 31.08.2023
Manisa Albeltaş Gıda İnş. İnş. Malz. Taşm. Tem. Hiz. İşl. Maden. Müh. Özel Sağlık Mak. San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023
Sivas Gürün Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 03.08.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 04.08.2023.pdf
Kayseri Kocasinan Sosyal Yard.Ve Day.Vakfı 07.08.2023
İstanbul BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler San. Tic. A.Ş. 05.08.2023
İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 04.08.2023
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.08.2023
İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti. 30.08.2023
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 04.08.2023
Gaziantep Şehitkamil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 07.08.2023
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 04.08.2023
Aydın Didim Dibel Personel Hizmetleri Turizm İnşaat Temizlik ve Ticaret Anonim Şirketi 03.08.2023
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 03.08.2023
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 05.08.2023
Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ) 04.08.2023
Kocaeli Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.08.2023
İstanbul Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 14.08.2023
Muğla Bodrum Belediyesi Personel A.Ş. 03.08.2023
Bolu Boltartek Tarım Ürünleri Ltd. Şti.
Samsun Cnk Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. 31.07.2023
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 04.08.2023
İzmir Ödemiş Bld. Personel Ltd. Şti. 03.08.2023
Muğla Kavaklıdere Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.08.2023
Bursa MustafakemalPaşa Turizm ve Tesis İşl. Akaryakıt Gıd. İnş. ve Tic. Ltd. Şt. 03.08.2023
Eskişehir Halk Ekmek 03.08.2023
Eskişehir Halk Ekmek 03.08.2023 (1)
Eskişehir Halk Ekmek 03.08.2023 (2)
Eskişehir Belkent A.Ş. 03.08.2023
Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.San.Tic.Ltd.Şti. 03.08.2023
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (1)
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (2)
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (3)
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 03.08.2023 (4)
Eskişehir Sivrihisar Bel Dan. Enerji Tar. Hay. Gıd. İnş. Tur. San. Tic. A.Ş. 11.08.2023
Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 04.08.2023
Bursa Orhaneli Tur. İnş.Tek. San. Tic. Ltd.Şti. 04.08.2023
Tokat Pazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.08.2023
İstanbul Gopkent Yönetim A.Ş. 03.08.2023
Kocaeli Bekaş Bilişim Bayındırlık İnş. Öz. Sağ. Eğt. Enerji Gıda Tur. San. ve Tic. A.Ş. 06.08.2023
İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstaç A.Ş. 07.08.2023
Aydın Söke Lima Sanayi Ticari İnşaat Hizmet Tuzrizm Madencilik A.Ş, 05.08.2023
İzmir İzfaş İzmir Fuarcılık Hizm. Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. 08.08.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 04.08.2023
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 04.08.2023
İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. 04.08.2023
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 03.08.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 03.08.2023
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd.Şti. 11.08.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. 31.01.2024
Bursa Gürsu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.08.2023
Ağrı Has Kale İnşaat Tem. Yemek Taş.Sanayi Tic 1 A.Ş. 04.08.2023
Ağrı Has Kale İnşaat Tem. Yemek Taş.Sanayi Tic 2 A.Ş. 04.08.2023
Antalya Döşmeyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023
ANKARA Kazanbel Sınav ve Belgelendirme İnş.Turz.San.ve Tic.Ltd.Şti 03.08.2023
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 04.08.2023
Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 03.08.2023
Trabzon Of Belediyesi Personel Ltd. Şti. 04.08.2023
Trabzon Of Belediyesi Personel Ltd. Şti. 04.08.2023 (1)
Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş. 03.08.2023
İzmir Efes Selçuk Proje Yön. Ltd. Şti. 03.08.2023
Bursa MustafakemalPaşa Turizm ve Tesis İşl. Akaryakıt Gıd. İnş. ve Tic. Ltd. Şt. 04.08.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 03.08.2023
Manisa Sar-Bel Danış. Gıda Tar. Hayv. İnş. Taah. Akary. Ulaş. Bas. Enerji San. ve Tic. A.Ş. 06.08.2023
Sakarya Sapaş Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023
Bayburt Arpalı Belediyesi Personel Ltd. Şti 03.08.2023
Kocaeli Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sosyal Hizm. Gıda Ve İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic.A.Ş. 03.08.2023
Muğla Köyceğiz Belediyesi Personel Ltd.Şti. 03.08.2023
Karaman Sarıveliler Belediyesi Personel Limited Şirketi 04.08.2023
Bartın Amastris Gıda Turizm İnşaat Seyahat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 03.07.2023
Sivas Kangal Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 08.08.2023
Kastamonu Azdavay Bel. Per. Ltd. 03.08.2023
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş 03.08.2023
Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 11.08.2023
Şanlıurfa Suruç Belediyesi Personel Ltd.Şti..04.08.2023
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San ve Tic. A.Ş.03.08.2023
Sakarya Söğütlü Personel Ltd. Şti. 03.08.2023
İzmir Bakırçay Madencilik Müt. Müş. Tan. San. Tic. A.Ş. 08.08.2023
İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 15.08.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 04.08.2023
İstanbul Yeditepe Yapı Danışmanlık İnş. San. ve Tic. A.Ş. 03.08.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 05.08.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 07.08.2023
İstanbul İmar İnşaat A.Ş. 04.08.2023
İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 21.08.2023
Burdur Çavdır Temizlik Hizmetleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 06.08.2023
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.08.2023
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.08.2023
Yalova Tavşanlı Belediyesi Personel Limited Şirketi 06.08.2023
Çanakkale Küçükkuyu Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 07.08.2023
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğt. Hiz. Ortak Sağ. Güv. Birimi Sos. Hiz. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Paz. Tic. A. Ş. 04.08.2023
Sivas Kangal Belediyesi Akbelsan Ltd.Şti. 08.08.2023
Balıkesir İvrindi Beltot Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 03.08.2023
Yalova Sosyal, Esenlik, Sağlık Hizm. Yat. ve İşl. San. ve Tic. A.Ş. 05.08.2023
Muğla Beltes Petrol Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş. 11.08.2023
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 07.08.2023
Eskişehir Odunpazarı İnş.Sağ.Tur. ve Tan.Hiz.San.ve Tic.A.Ş. 07.08.2023 (1)
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulş. Tic. San. A.Ş. 09.08.2023
Ordu Ortar Tarım Hayvancılık A.Ş. 03.08.2023
Isparta Çiçekpınar Belediyesi Personel Ltd.Şti 05.08.2023
Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 04.08.2023
Konya Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ. 07.08.2023
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.08.2023
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.08.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 07.08.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 09.08.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 11.08.2023
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.08.2023
Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 03.08.2023
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.08.2023 (1)
Antalya Falez Çevre Yönetim Danş. Turz. İnş. San ve Tic. A.Ş. 04.08.2023
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 05.08.2023 (2)
Kocaeli Belde Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sosyal Hizmetleri Sosyal Hizm. Gıda Ve İhtiyaç Mad. Paz. Ve Tic.A.Ş. 04.08.2023
Muğla Milas Belediyesi Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. Ltd.Şti. 09.08.2023
Samsun Tekkeköy Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 11.08.2023
Samsun Terme İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. 07.08.2023
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel AŞ. 04.08.2023
Bilecik Metristepe İmar İnşaat Eğitim Gıda Tur. Org. Tic. Ltd. Şti.04.08.2023
Bilecik Osmaneli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı05.08.2023
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Toplu Konut Limited Şirketi 04.08.2023
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 04.08.2023
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 09.08.2023
Samsun Anakent Turizm Ticaret Anonim Şirketi 14.08.2023
Çanakkale Geyikli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.08.2023
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 05.08.2023
Erzurum Kültür A.Ş. 04.08.2023
Burdur Salda Gölü Tur. Akar. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.
Yozgat Araplı Belde Enerji İnşaat Gıda Turizm Sosyal Hizmetler Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 03.08.2023
Yozgat Konuklar Temizlik Güvenlik Hayvancılık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 03.08.2023
İzmir Ulaşım Hizm. ve Mak. San A.Ş. (İZULAŞ) 06.08.2023
İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş. 09.08.2023
İstanbul Bathonea Yapı A.Ş. 03.08.2023
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 18.08.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 06.08.2023
Eskişehir Kentaş Top. Taş. San. ve Tic. Ltd . Şti. 06.08.2023
Rize Güneysu Belediyesi Personel Limited Şirketi 03.08.2023
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. 08.08.2023
İstanbul Kartursaş Kartal Ulaşım Turizm Sağlık ve Eğitim Hizm. San. Tic. A.Ş. 03.08.2023
İstanbul Gopaş Gaziosmanpaşa İnş. Yatırım Taah. Hizm. San. ve Tic. A.Ş. 06.08.2023
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğit. Otopark Temz. İnş. San. Tic. A.Ş. 03.08.2023
İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ