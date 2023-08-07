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THY personel alımı başvuru şartları ve kadrolar! THY en az lise mezunu personel alımı ilanı geldi! Kabin memuru...

Türk Hava Yolları, eksikliklerini gidermek amacıyla lise mezunu personel alımına devam ediyor. Yayımlanan son dakika personel alımı ilanına göre, THY Anonim Ortaklığı filosuna simülatör uçuş öğretmeni (SFI) ve kabin memuru kadrolarında alımlar gerçekleştirilecek. Adayların ilgili ilana uygun niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:38 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:38
THY personel alımı başvuru şartları ve kadrolar! THY en az lise mezunu personel alımı ilanı geldi! Kabin memuru...

Türk Hava Yolları, lise mezunu personel alımlarıyla farklı kadrolarda personel istihdam edecektir. Başvuruları kabul edilmeye başlanan ilanlarda yer alan kadrolar haberimizde yer almaktadır. Türk Hava Yolları personel alımı başvuruları ilanların yayımlanmasıyla başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili kadro için belirtilen başvuru ekranlarına başvurularını gerçekleştirebilirler.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Türk Hava Yolları, lise mezunu personel alımlarıyla farklı kadrolarda personel istihdam edecektir. Başvuruları kabul edilmeye başlanan ilanlarda yer alan kadrolar şunlardır:

  • Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) - Erkek
  • Kabin Memuru - Kadın

Lise Mezunu Başvuru Şartları

Türk Hava Yolları personel alımı için adaylardan hem genel hem de özel nitelikler aranmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartlara uymaları gerekmektedir:

Genel Şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
  • Daha önce THY'den fevkalade şekilde ayrılmamış olmak
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik görevini tamamlamış olmak
  • Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle yazılı ceza almamış olmak

Mezuniyet Şartı:

  • En az lise mezunu olmak (Yurt dışında eğitim alan adayların denklik belgesi sunmaları gerekmektedir)

Yaş Şartı:

Adayların yaş şartları kadrolara göre farklılık göstermektedir:

  • Kabin Memuru alımı için: 01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak
  • Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) alımı için: 01.03.1988 tarihinden önce, 01.03.1953 tarihinden sonra doğmuş olmak

Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI) Özel Nitelikler:

  • Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak (SHGM/EASA)
  • İhtiyaç duyulan uçak tipinde en az 2 yıl TRI ve 100 saat simülatör eğitimine sahip olmak
  • Lisans geçerlilik süresi üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak

Kabin Memuru Özel Nitelikler:

  • 160-180 cm arasında boy
  • Vücudun görünen bölgelerinde dövme, piercing veya kalıcı iz bulunmamalı
  • İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir)

Başvuru Süreci ve Ekranları

Türk Hava Yolları personel alımı başvuruları ilanların yayımlanmasıyla başlamıştır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili kadro için belirtilen başvuru ekranlarına başvurularını gerçekleştirebilirler:


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