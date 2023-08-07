THY personel alımı başvuru şartları ve kadrolar! THY en az lise mezunu personel alımı ilanı geldi! Kabin memuru...

Türk Hava Yolları , lise mezunu personel alımlarıyla farklı kadrolarda personel istihdam edecektir. Başvuruları kabul edilmeye başlanan ilanlarda yer alan kadrolar haberimizde yer almaktadır. Türk Hava Yolları personel alımı başvuruları ilanların yayımlanmasıyla başvuru yapmak isteyen adaylar, ilgili kadro için belirtilen başvuru ekranlarına başvurularını gerçekleştirebilirler.

Lise Mezunu Başvuru Şartları

Türk Hava Yolları personel alımı için adaylardan hem genel hem de özel nitelikler aranmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartlara uymaları gerekmektedir: