Öğretmen il dışı tayin başvuruları başladı mı 2023? meb.gov.tr Öğretmen il dışı tayin başvuru şartları neler? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il dışı tayin isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretmenlerin il dışı tayin başvuru şartları şöyle:

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,