Belediyede işe girmek isteyenler başvursun KPSS YOK, SINAV YOK, MÜLAKAT YOK! İŞKUR 51 yaş altı herkese duyurdu!

Başvuru Süreci ve Son Başvuru Tarihi Başvurular 25 Temmuz'da başladı ve 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvurular e-posta veya şahsen yapılabilir. Şahsen başvurular için adres: Hasanefendi Ramazanpaşa Mah. Umut ve Sevgi Cad. No: 36/z2 Efeler/Aydın. Belediyede çalışmak isteyenler için bu ilan büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartının olmaması, iş arayan adaylar için avantajlı bir durum. Başvuru şartlarını taşıyan herkesin bu fırsattan yararlanmak için başvurularını tamamlaması önemlidir. Umarız bu ilan, istihdam konusunda adaylara olumlu bir etki sağlar ve iş arayanlara umut dolu bir gelecek sunar.

İŞKUR Diğer Belediye Alım İlanları Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş. 31.07.2023 İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 31.07.2023 İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 14.08.2023 Trabzon Düzköy Belediyesi Personel Ltd. Şti. 28.07.2023 Muğla Milas Belediyesi Emek Pers. Turizm Tic. San. AŞ. 28.07.2023 Isparta Senir Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd.Şti.29.07.2023

Muğla Kavaklıdere Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.07.2023 Van İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş. 28.07.2023 Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş 28.07.2023 Ardahan Çıldır Belediyesi Personel Limited Şirketi 31.07.2023 Ardahan Çıldır Belediyesi Personel Limited Şirketi 31.07.2023 (1) Osmaniye Düziçi Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti 28.07.2023 Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.07.2023

Belediyeler, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla düzenli olarak personel alımları yapmaktadır. Bu alımlar, farklı kadrolar için gerçekleştirilebilir ve iş arayanlar için önemli bir istihdam fırsatı sunar. Belediye personel alımı süreci, genellikle şu adımlardan oluşur: 1. İlanın Yayımlanması: Belediyeler, personel alımları için resmi internet siteleri üzerinden veya Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla iş ilanları yayımlar. İlanlarda, alınacak kadrolar, başvuru şartları, başvuru süreci ve son başvuru tarihi gibi önemli bilgiler yer alır. 2. Başvuru Şartları: İlgili ilanda, alınacak personellerden beklenen nitelikler ve şartlar belirtilir. Başvuru yapacak adayların, yaş, eğitim, tecrübe gibi belirli kriterlere uygun olmaları gerekmektedir.

3. Başvuru Süreci: Adaylar, ilanlarda belirtilen son başvuru tarihine kadar başvurularını yapabilirler. Başvurular genellikle belediyenin insan kaynakları birimi aracılığıyla kabul edilir. 4. Değerlendirme ve Seçme Süreci: Başvuruların sona ermesiyle birlikte, başvuran adayların başvuru dosyaları ve belgeleri incelenir. Ardından, uygun görülen adaylar mülakat veya sınav gibi aşamalara davet edilir. 5. Mülakat veya Sınav: Başvuran adaylar, mülakat veya sınava çağrılırlar. Bu aşamada, adayların yetkinlikleri ve uygunluğu değerlendirilir. Mülakat ve sınavlar, belediye yetkilileri veya ilgili komisyonlar tarafından gerçekleştirilir. İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ