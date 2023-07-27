MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? Yeni maaşlar nasıl belirlenecek?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu gün sayarken, Ocak artışı için bir ipucu geldi. Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle belirlenecek Ocak artışına eklenecek enflasyon farkının ne kadar olabileceği Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminiyle şekillendi.

HANGİ DURUMDA VERİLİYOR?

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak ayında, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek.