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MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? Yeni maaşlar nasıl belirlenecek?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak ayında maaşlarında yapılacak artışı öğrenmek için haftaya başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine kilitlenirken, Merkez Bankası’nın yıl sonu TÜFE tahmini bu artışa eklenecek enflasyon farkı için ipucu verdi. Peki kim ne kadar alacak? Yeni maaşlar nasıl belirlenecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:18 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:37
MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? Yeni maaşlar nasıl belirlenecek?

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu gün sayarken, Ocak artışı için bir ipucu geldi. Memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeyle belirlenecek Ocak artışına eklenecek enflasyon farkının ne kadar olabileceği Merkez Bankası'nın dün açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminiyle şekillendi.

HANGİ DURUMDA VERİLİYOR?
Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak ayında, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek.

NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.

GÖZLER AĞUSTOS AYINDA
Memurlar ve memur emeklileri Ocak ayı zam oranını Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle öğrenecek. Enflasyon farkı ise Ocak ayının başında açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.

Toplu sözleşmede gözler 1 Ağustos'ta | VİDEO

EK İYİLEŞTİRME YAPILDI
Memurların ve memur emeklilerinin bu yılın Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti.

Bu ay da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve yüzde 10.90 enflasyon farkıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.55 çıktı, ayrıca ek iyileştirme de devreye girdi. Memurlara yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira seyyanen artış yansıtıldı. Memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 17.55'ten yüzde 30'a yükseltildi.

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