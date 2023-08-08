SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Memur Haberleri

Jandarma astsubay subay alımı sonuçları açıklandı! jsga.edu.tr JGK başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf subay ve astsubay alımıyla ilgili önemli bir duyuru paylaştı. Jandarma astsubay subay alımı sonuçları açıklandı. 03-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvurular sonucunda, Jandarma (JSGA) tarafından toplam 770 askeri öğrenci alımı yapıldı. İşte jsga.edu.tr JGK başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 15:00 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 15:02
Jandarma astsubay subay alımı sonuçları açıklandı! jsga.edu.tr JGK başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı, muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci alımı yaptı. Yakın zamanda başlayan başvuru süreci sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Peki, JGK başvuru sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığına öğrenci temin edileceği duyurulmuştu. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından değerlendirmeler yapıldı.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Başvuru sonuçları https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla görüntülenebilecek.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2023) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 2002 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)



ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



g. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

ğ. "2023 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.


SON DAKİKA