İŞKUR duyurdu: 14.550 TL maaşla binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Deneyimli ve deneyimsiz herkes...

İŞKUR, bu yıl içinde binlerce kişiye istihdam sağlayarak hız kesmeden personel alımlarına devam ediyor. Kurum, şimdi de binlerce güvenlik görevlisi alımı için harekete geçti. İŞKUR tarafından sunulan bu yeni güvenlik görevlisi alımları, iş arayanlara yeni iş imkanları sağlamakta ve istihdama katkıda bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirebilirler.
İŞKUR Özel Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları
İŞKUR tarafından yapılan alımların hem silahlı hem de silahsız olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar istedikleri takdirde hem silahlı hem de silahsız pozisyonlara başvuru yapma imkanına sahiptir. İşte başvuru şartları madde madde açıklanmıştır:
İŞKUR Silahlı Güvenlik Görevlisi Olma Şartları:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Sicil kaydının uygun olması.
- Mesleğini icra etmesine engel bir durumun bulunmaması.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.
- En az lise mezunu olmak.
- Vücut sağlığının yerinde olması.
- 21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak.