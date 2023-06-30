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    • Memur
    • 30.06.2023 11:02
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    • 30.06.2023 11:48
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    İŞKUR duyurdu: 14.550 TL maaşla binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Deneyimli ve deneyimsiz herkes...

    Uzun bir süredir beklenen bu ilanlar, adaylar arasında büyük heyecan yaratmıştı. İŞKUR tarafından yapılan açıklama ile özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı. İşte özel güvenlik görevlisi olma şartları detaylarıyla birlikte...

    takvim.com.tr
    En az 14.550 TL maaşla deneyimli ve deneyimsiz binlerce özel güvenlik görevlisi alınıyor!

    İŞKUR, bu yıl içinde binlerce kişiye istihdam sağlayarak hız kesmeden personel alımlarına devam ediyor. Kurum, şimdi de binlerce güvenlik görevlisi alımı için harekete geçti. İŞKUR tarafından sunulan bu yeni güvenlik görevlisi alımları, iş arayanlara yeni iş imkanları sağlamakta ve istihdama katkıda bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

    İŞKUR Özel Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

    İŞKUR tarafından yapılan alımların hem silahlı hem de silahsız olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar istedikleri takdirde hem silahlı hem de silahsız pozisyonlara başvuru yapma imkanına sahiptir. İşte başvuru şartları madde madde açıklanmıştır:

    İŞKUR Silahlı Güvenlik Görevlisi Olma Şartları:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
    • Sicil kaydının uygun olması.
    • Mesleğini icra etmesine engel bir durumun bulunmaması.
    • Kamu haklarından mahrum olmamak.
    • 1 yıldan fazla hapis cezası almamış olmak.
    • En az lise mezunu olmak.
    • Vücut sağlığının yerinde olması.
    • 21 yaşını doldurmuş ve 22 yaşından gün almış olmak.

        İŞKUR Silahsız Güvenlik Görevlisi Olma Şartları:

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
        • En az ilköğretim mezunu olmak.
        • 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almış olmak.
        • Mesleğini icra etmesine engel bir durumun bulunmaması.
        • Sicil kaydının uygun olması.
        • Kamu haklarından mahrum olmamak.
        • Vücut sağlığının yerinde olması.
        • Akıl sağlığının yerinde olması.
        • 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak.

        İŞKUR tarafından sunulan bu yeni güvenlik görevlisi alımları, iş arayanlara yeni iş imkanları sağlamakta ve istihdama katkıda bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

        İŞKUR Güvenlik Görevlisi Alımı İlanları

        İŞKUR Güvenlik Görevlisi Alımı İlanları İçin Tıklayınız
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        Haberler Memur İŞKUR duyurdu: 14.550 TL maaşla binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor! Deneyimli ve deneyimsiz herkes...
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