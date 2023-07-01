KPSS şartlı şartsız en az 11.400 TL maaşla 139.515 bin personel alınacak! İŞKUR 2023 Temmuz ayı ilanlarıı geldi! İşte kadrolar

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), 139.515'den fazla personel alımı gerçekleştireceği duyurusunu yapmış ve bu alımlar için ilanlar yayımlanmıştır. İŞKUR, Türkiye genelinde istihdamı artırmak ve iş arayan bireyleri iş gücü piyasasına entegre etmek amacıyla aktif bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda istihdam sağlamak üzere birçok iş ilanı belirlenmiştir. İŞKUR'un e-şube üzerinden yayımlanan iş ilanları, başvuru şartlarına göre belirlenmiştir. İlanlarda her kadro için farklı başvuru şartları bulunmaktadır ve detaylar ilanlarda ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.
Bu ilanlar kapsamında sağlık alanından diğer pek çok alana kadar tüm ilanlara yer verilmiştir. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları ise şu şekildedir:
T.C. Vatandaşı olmak,
İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak (yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir),
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görmekte olan olmamak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak (ilanlara göre değişkenlik gösterebilir),
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.
Başvuruları yapmak isteyen kişilerin İŞKUR kayıtlarının bulunması gerekmektedir. İŞKUR üzerinden "iş arayan" olarak kayıtlı olan vatandaşlar, yayımlanan ilanlara başvuruda bulunabilirler.