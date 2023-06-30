Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 30.06.2023 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 16:49
    ABONE OL

    91 farklı pozisyonda personel alımı! LC Waikiki ve Koton iş ilanlarını duyurdu! 15.000 TL maaşla ilkokul, ortaokul mezunu...

    Türkiye'nin en büyük mağaza zincirleri arasında yer alan LC Waikiki ve Koton personel alımı için düğmeye bastı. En az ilkokul mezunlarından yüzlerce personel alımı yapılacak. İşte LC Waikiki ve Koton personel alımı başvuru şartları...

    takvim.com.tr
    LC Waikiki ve Koton iş ilanlarını duyurdu!

    LC Waikiki'nin yanı sıra, Koton da büyük bir personel alımı için iş ilanlarını duyurdu! İşte LC Waikiki ve Koton iş ilanları...

    LC WAIKIKI BAŞVURU ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

    Hazır giyim / mağazacılık alanında tecrübeli ve tecrübesiz,
    İnsanlarla iletişimi ve ikna yeteneği yüksek,
    Diksiyonu düzgün,
    Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
    Dış görünümüne özen gösteren,

    LC WAİKİKİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

    İŞKUR ve bir kariyer sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda LC Waikiki kariyer sayfasında toplamda 91 pozisyon için yüzlerce personel alımı yaparken İŞKUR'da 5 pozisyon için 69 personel alımı yapıldığı bildirildi.

        KOTON PERSONEL ALIMI DUYURUSU

        Koton tarafından yayımlanan ilanda kariyer sayfasından 37 pozisyon için 100'den fazla personel, İŞKUR'da yayımlanan duyuruda ise 4 pozisyon için 44 personel alımı yapıyor.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Başvuru yapacak adayların İŞKUR üzerinden esube.iskur.gov.tr adresine gitmesi gerekmektedir. İŞKUR üzerinden iş ilanları sayfasına giderek İŞYERİ UNVANI yazan kısma mağazanın adını yazıp ARA butonuna tıklayarak ilanlara gidebilirsiniz.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Ayasofya Camii önünde Yunan provokasyonu
        Haberler Memur 91 farklı pozisyonda personel alımı! LC Waikiki ve Koton iş ilanlarını duyurdu! 15.000 TL maaşla ilkokul, ortaokul mezunu...
            loading
            SON DAKİKA