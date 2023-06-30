91 farklı pozisyonda personel alımı! LC Waikiki ve Koton iş ilanlarını duyurdu! 15.000 TL maaşla ilkokul, ortaokul mezunu...

LC Waikiki'nin yanı sıra, Koton da büyük bir personel alımı için iş ilanlarını duyurdu! İşte LC Waikiki ve Koton iş ilanları...
LC WAIKIKI BAŞVURU ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:
Hazır giyim / mağazacılık alanında tecrübeli ve tecrübesiz,
İnsanlarla iletişimi ve ikna yeteneği yüksek,
Diksiyonu düzgün,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Dış görünümüne özen gösteren,
LC WAİKİKİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU
İŞKUR ve bir kariyer sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda LC Waikiki kariyer sayfasında toplamda 91 pozisyon için yüzlerce personel alımı yaparken İŞKUR'da 5 pozisyon için 69 personel alımı yapıldığı bildirildi.