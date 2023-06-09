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    • Memur
    • 09.06.2023 11:24
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    • 09.06.2023 11:24
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    Mülakatsız, sınavsız 2500 memur alımı müjdesi! ÖSYM, 2023/1 KPSS tercihi! VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför alımı başvuru şartları

    KPSS 2023/1 dönemi kamu personeli atama süreci, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmaktadır. Devlet kurumlarında istihdam edilmek isteyen binlerce aday, 2 bin 500'den fazla personel alımı için şanslarını denemeye hazırlanmaktadır. Bu alımlarla memur, mühendis, avukat, bilgisayar işletmeni, VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför gibi çeşitli kadrolara personel alımı gerçekleştirilecektir. KPSS puanları, adayların tercihlerini yaparken kullanacakları önemli bir kriter olacaktır. Adaylar, 2022 yılında aldıkları KPSS puanlarına göre tercihlerini belirleyecek ve istedikleri kadrolara başvurabileceklerdir. Bu süreçte, adayların tercih yaparken dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri, kariyer hedeflerine uygun seçimler yapmaları büyük önem taşımaktadır.

    takvim.com.tr
    Mülakatsız 2500 memur alımı yapılacak!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak mülakatsız memur alımı hakkında önemli bir açıklama yaptı. KPSS 2023/1 kapsamında gerçekleştirilecek kamu personeli alımı için tarihler nihayet belirlendi. Bu alımlar kapsamında memur, mühendis, avukat, bilgisayar işletmeni, VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför gibi çeşitli kadrolara personel alınacak. Adaylar, 2022 yılında aldıkları KPSS puanlarıyla tercihlerini yapabilecekler.

    Mülakat Olmayacak

    KPSS 2023/1 ile gerçekleştirilecek memur alımlarında, adayların herhangi bir mülakata alınmayacağı duyuruldu. Kamu atamaları, adayların KPSS puanları ve mezuniyet durumlarına göre yapılacak.

    ÖSYM Duyurdu: İşte Başvuru Tarihleri

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 6 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 13 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. ÖSYM'nin duyurusu şu şekilde: "Sevgili adaylar, KPSS-2023/1 kapsamında gerçekleştirilecek kamu personeli atama işlemleri için başvurular 6 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak ve 13 Temmuz tarihine kadar devam edecektir. Tercihlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilirsiniz. İyi şanslar!"

        KPSS Tercihleri Nasıl Yapılacak?

        KPSS ile gerçekleştirilecek memur alımlarında tercih işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girerek tercihlerini kolayca yapabilecekler.

        Kamu Memur Alım İlanları

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        Çankırı Dodurga Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 14.06.2023

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        Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 26.06.2023

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        Haberler Memur Mülakatsız, sınavsız 2500 memur alımı müjdesi! ÖSYM, 2023/1 KPSS tercihi! VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför alımı başvuru şartları
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