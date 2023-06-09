Mülakatsız, sınavsız 2500 memur alımı müjdesi! ÖSYM, 2023/1 KPSS tercihi! VHKİ, sağlık memuru, güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför alımı başvuru şartları

ÖSYM Duyurdu: İşte Başvuru Tarihleri

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS-2023/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 6 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 13 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. ÖSYM'nin duyurusu şu şekilde: "Sevgili adaylar, KPSS-2023/1 kapsamında gerçekleştirilecek kamu personeli atama işlemleri için başvurular 6 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayacak ve 13 Temmuz tarihine kadar devam edecektir. Tercihlerinizi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilirsiniz. İyi şanslar!"