75.241,37 TL maaşla Almanya ve Finlandiya personel alımı başvuru ekranı açıldı! İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları

Finlandiya'da Yeni İş Fırsatı: CNC Operatörü Aranıyor!

Son dakika açıklamasıyla Finlandiya'da çalışma hayali kuranlar için müjdeli bir haberimiz var! Bir kariyer sayfası üzerinden gelen açıklamaya göre, müşterilerinden biri için Finlandiya'da programlama becerilerine sahip CNC operatörleri aranıyor. İşte başvuru detayları ve gereklilikler:

Finlandiya Personel Alımı: CNC Operatörü Başvuru Bilgileri

Finlandiya'da bulunan bir müşterimiz, CNC operatörü pozisyonu için programlama becerisine sahip adaylar arıyor.

Başvuracak adayların, bağımsız çalışabilme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca teknik resim okuma, programlama, ayar kontrolleri, makine çalıştırma ve ölçme gibi becerilere sahip olmalı ve bunları anlama ve yorumlama yeteneğine sahip olmalıdır.

Çalışma ve programlama konusunda aşağıdaki makinelerden en az birinde deneyim sahibi olunmalıdır:

Fanuc ile işleme merkezleri

Siemens ve Sinumerik kontrollü döner torna tezgahları

Heidenhain kontrollerine sahip delik işleme makineleri (Scharmann ve TOS gibi)

Büyük, tek parça üretim yapılan makineler