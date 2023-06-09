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    • Memur
    • 09.06.2023 11:22
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    • 09.06.2023 11:22
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    75.241,37 TL maaşla Almanya ve Finlandiya personel alımı başvuru ekranı açıldı! İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları

    Son dönemde yurt dışında çalışma isteği olan bireylerin sayısında önemli bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde çalışma fırsatı arayan vatandaşlar, internetin sağladığı imkanlarla iş ilanlarına yönelik araştırmalarını hızlandırmışlardır. Küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, sınırların ötesinde iş imkanlarına erişim kolaylaşmış ve birçok kişi yurt dışında çalışma hayallerini gerçekleştirme arayışına girmiştir. Yüksek yaşam standartları, daha iyi iş koşulları, kariyer fırsatları ve kültürel deneyim gibi faktörler, yurt dışında çalışmayı cazip kılan etkenler arasında yer almaktadır.

    takvim.com.tr
    Almanya ve Finlandiya,75.241,37 TL maaşla personel alımı başvuru ekranı açıldı!

    Yurt dışında çalışma hayali kuranlar için sevindirici haber! Bir kariyer sayfası üzerinden gelen son dakika açıklamasına göre, Almanya ve Finlandiya'da çalışmak üzere en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için başvurular takvim.com.tr üzerinden yapılabilecek.

    İşçi ve Personel Alımı İçin Başvuru Detayları

    Almanya ve Finlandiya'ya yapılan işçi ve personel alımlarında başvuru şartları, kadrolar ve başvuruların alındığı sitenin linkleri şu şekildedir:

    Almanya İşçi Alımı: İskele Teknisyeni Başvuru Bilgileri

    Üniversitelerin İnşaat Teknikerliği bölümlerinden mezun olanlar,

    En az 2 yıl inşaat sahalarında tecrübesi olanlar,

    Tercihen uluslararası geçerliliği olan "İskele Kurulum, Söküm ve Denetim" sertifikalarına sahip olanlar,

    Tercihen sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip olanlar,

    Uluslararası projelerde görev almış veya görev almaya istekli olanlar,

    İyi derecede MS Office programları kullanabilenler,

    Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilenler,

    Projelerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibi ile birlikte görev alabilecek olanlar başvurabilir.

    Başvuru linki: https://www.kariyer.net/is-ilani/enka-iskele-teknisyeni-3498179

    Almanya Personel Alımı: Hastanelere Hemşire Başvuru Bilgileri

    Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik lisans bölümünden mezun olanlar,

    Yurt dışında çalışmaya istekli ve motive olanlar,

    Yurt dışında çalışmaya adapte ve uyumlu olabilecek olanlar,

    İnsan ilişkilerinde başarılı olanlar,

    Ekip çalışmasına önem verenler,

        Finlandiya'da Yeni İş Fırsatı: CNC Operatörü Aranıyor!

        Son dakika açıklamasıyla Finlandiya'da çalışma hayali kuranlar için müjdeli bir haberimiz var! Bir kariyer sayfası üzerinden gelen açıklamaya göre, müşterilerinden biri için Finlandiya'da programlama becerilerine sahip CNC operatörleri aranıyor. İşte başvuru detayları ve gereklilikler:

        Finlandiya Personel Alımı: CNC Operatörü Başvuru Bilgileri

        Finlandiya'da bulunan bir müşterimiz, CNC operatörü pozisyonu için programlama becerisine sahip adaylar arıyor.

        Başvuracak adayların, bağımsız çalışabilme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca teknik resim okuma, programlama, ayar kontrolleri, makine çalıştırma ve ölçme gibi becerilere sahip olmalı ve bunları anlama ve yorumlama yeteneğine sahip olmalıdır.

        Çalışma ve programlama konusunda aşağıdaki makinelerden en az birinde deneyim sahibi olunmalıdır:

        Fanuc ile işleme merkezleri

        Siemens ve Sinumerik kontrollü döner torna tezgahları

        Heidenhain kontrollerine sahip delik işleme makineleri (Scharmann ve TOS gibi)

        Büyük, tek parça üretim yapılan makineler

        Adayların üretimin her aşamasını kendi başlarına yönetebilmeleri için ölçme ve çizimleri gözden geçirebilmeleri, programlamayı yapabilmeleri, kontrolleri ayarlayabilmeleri ve makineyi çalıştırabilmeleri gerekmektedir.

        Dil becerileri olarak İngilizce seviyesinde (B1 - B2) en az orta düzeyde olmak gerekmektedir.

        Güvenilir ve hassas olma, Finlandiya'ya taşınmak için uygun olma gibi özelliklere sahip adaylar tercih edilecektir.
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        Kritik isim gözaltında!
        Haberler Memur 75.241,37 TL maaşla Almanya ve Finlandiya personel alımı başvuru ekranı açıldı! İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları
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