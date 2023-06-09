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    • Memur
    • 09.06.2023 10:24
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    • 09.06.2023 10:25
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    Polis tayin sonuçlarına nasıl bakılır? POLNET POLİS ATAMA TAYİN SONUÇLARI 2023 EGM polis tayinleri açıklandı mı?

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan Bakan Yerlikaya, 28 bin 62 polis memurunun yeni görev yerlerine atandığını belirtti. Bu gelişme, ülkemizin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    takvim.com.tr
    Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

    Polis tayin sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir merak ediliyor. Tayin sonuçlarını bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen polis tayin atamaları binlerce polis memuru tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

    Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

    Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    ''Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;

    28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.

        Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82'si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.

        Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.

        2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun''

        EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

        Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.
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        Haberler Memur Polis tayin sonuçlarına nasıl bakılır? POLNET POLİS ATAMA TAYİN SONUÇLARI 2023 EGM polis tayinleri açıklandı mı?
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