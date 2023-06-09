Polis tayin sonuçlarına nasıl bakılır? POLNET POLİS ATAMA TAYİN SONUÇLARI 2023 EGM polis tayinleri açıklandı mı?

Polis tayin sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir merak ediliyor. Tayin sonuçlarını bekleyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen polis tayin atamaları binlerce polis memuru tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 polis tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
POLİS TAYİN SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;
28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.