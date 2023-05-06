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    • Memur
    • 06.05.2023 12:44
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    • 06.05.2023 12:44
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    SGK 210 uzman erbaş alımı şartları neler? Kontenjanlar ve branş dağılımı: Topçu, aşçı... SAHİL GÜVENLİK İŞ BAŞVURUSU

    Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) topçu, motorcu, aşçı, kamarot branşlarında uzman erbaş alımı yapacak. Başvuru tarihleri, başvuru adresi ve şartları belli oldu. Peki SGK uzman erbaş alımı başvuru nasıl, ne zaman yapılır, şartları neler? İşte tüm merak edilen detaylar...

    Sahil Güvenlik Komutanlığı 210 uzman erbaş alacak

    Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazete'de yayınlanan iş ilanı sonrası başvurular hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 2023 Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru ne zaman, şartları neler? Kontenjan ve branş dağılımı nasıl? İşte SGK uzman erbaş başvuru ekranı ve diğer bilgiler...

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    SGK 210 uzman erbaş alımı başvuruları 9-16 Mayıs tarihlerinde alınacak.

    SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvurular "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

    SAHİL GÜVENLİK İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

    Türk vatandaşı ve erkek olmak.
    En az lise mezunu olmak.
    2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
    Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içinde olanlar için 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
    Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.
    Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (09 Mayıs 2018 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

        Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda yer alan uygun nitelik belgesi almak.
        Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, yüzme testi, uygulamalı sınav ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
        Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık raporu almak.
        Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
        Askerî okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebep ile çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak.
        Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
        Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzundaki (Mayıs 2023) diğer şartları taşıyor olmak

        BAŞVURU SONUÇLARI HAKKINDA

        İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
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        Haberler Memur SGK 210 uzman erbaş alımı şartları neler? Kontenjanlar ve branş dağılımı: Topçu, aşçı... SAHİL GÜVENLİK İŞ BAŞVURUSU
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