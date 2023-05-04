45 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi MEB 2023! Ek atama... Öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

45 bin sözleşmeli öğretmen atamasında süreç tercihlerin alınmasıyla devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi - e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. 2 Mayıs'ta başlayan tercih işlemleri 6 Mayıs'ta sona erecek. Peki Öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ek atama olacak mı? İşte 45 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve diğer merak edilenler...
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB 2023 sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre; atama sonuçları 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.
2023 MEB ATAMA TAKVİMİ
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023
Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023
Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,
Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,
Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.