700 bin işçiye toplu zam son dakika! 4D'lilerin gözü o toplantıda! 2023 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ son durum! İşçiye zam 15 bin TL mi?

Tarafların önerileri netleşti. Hükümet kanadı 12 bin lira, sendikaların önerisi ise 15 bin lira olarak ortaya çıktı. Sendika temsilcileri ve Hükmet kanadını Mayıs ayının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. İşte detaylar...
KAMUDA ZAM PAZARLIĞI
Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14'te bir araya gelecek.
HÜKÜMETTEN İKİ TEKLİF
Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı.