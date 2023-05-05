Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memur
    • 05.05.2023 15:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.05.2023 15:06
    ABONE OL

    700 bin işçiye toplu zam son dakika! 4D'lilerin gözü o toplantıda! 2023 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ son durum! İşçiye zam 15 bin TL mi?

    Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu sözleşmenin bu hafta içinde ya da seçime kadar imzalanacağını açıkladı. Merakla beklenen işçiye toplu zam için araştırmalar hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile bugün buluşacak. Peki, 700 bin işçiye toplu zam ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    700 bin işçiye toplu zam! 4D’lilerin gözü o toplantıda!

    Tarafların önerileri netleşti. Hükümet kanadı 12 bin lira, sendikaların önerisi ise 15 bin lira olarak ortaya çıktı. Sendika temsilcileri ve Hükmet kanadını Mayıs ayının ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

    KAMUDA ZAM PAZARLIĞI

    Kamu işçilerinin zam pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ temsilcileri ile saat 14'te bir araya gelecek.

    HÜKÜMETTEN İKİ TEKLİF

    Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." açıklaması yapmıştı.

        Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu. İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

        KAMU İŞÇİSİNE ZAM HESABI NASIL OLACAK?

        Örnek kamu işçisi zammı hesabını yapacak olursak; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Buradaki hesap şöyle:

        Brüt ücret: 15.000 TL
        SSK işçi kesintisi: 2.100 TL
        İşsizlik sig.: 150 TL
        Gelir Vergisi: 1.912,50 TL
        Damga vergisi: 113,85 TL
        Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL
        Damga V. İstisna 75,96 TL
        Net ödenen ücret 12.075,63 TL

        DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

        Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

        Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

            DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

            Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

            Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Ekrem İmamoğlu yine tatile kaçtı
            Haberler Memur 700 bin işçiye toplu zam son dakika! 4D'lilerin gözü o toplantıda! 2023 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ son durum! İşçiye zam 15 bin TL mi?
                loading
                SON DAKİKA