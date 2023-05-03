Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2023 DİB işçi alımı başvuru şartlar nelerdir, kimler başvurabilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı hakkında bilgiler araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, taşra teşkilatında çalışacak 4 bin 538 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel başvurusu nasıl yapılır? 2023 DİB işçi alımı başvuru şartlar nelerdir, kimler başvurabilir? İşte merak edilenler!
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmama
Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.