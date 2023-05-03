Diyanet personel alımı temizlikçi, şoför, güvenlikçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4538 personel alımı yapacak. Başvurular 26 Nisan'da başladı ve devam ediyor. İlana başvurmak isteyenler işlemlerini sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapıyor. Peki Diyanet personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru son gün ne zaman? İşte detaylar...
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuruları 26 Nisan'da başladı ve 5 Mayıs günü saat saat 16:30'da son bulacak.
Başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,