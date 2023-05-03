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    • Memur
    • 03.05.2023 08:07
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    • 03.05.2023 08:07
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    Diyanet personel alımı temizlikçi, şoför, güvenlikçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI

    Diyanet 2023 yılında aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarına alım yapacağını duyurdu. Başvurular devam ederken gözler başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki Diyanet personel alımı temizlikçi, şoför, güvenlikçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Diyanet personel alımı temizlikçi, şoför, güvenlikçi başvuru sonuçları

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 4538 personel alımı yapacak. Başvurular 26 Nisan'da başladı ve devam ediyor. İlana başvurmak isteyenler işlemlerini sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapıyor. Peki Diyanet personel alım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru son gün ne zaman? İşte detaylar...

    DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuruları 26 Nisan'da başladı ve 5 Mayıs günü saat saat 16:30'da son bulacak.

    Başvuru işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar "sinav.diyanet.gov.tr" adresine giriş yaparak e-Devlet giriş seçeneği ile T.C. kimlik numarası ve şifresiyle başvurularını gerçekleştirebilir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

    Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları
    taşımak,
    2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
        4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
        5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
        6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

        BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Diyanet personel alımı temizlikçi, şoför, güvenlikçi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz bilinmiyor. Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

        "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr"
        adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

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        Haberler Memur Diyanet personel alımı temizlikçi, şoför, güvenlikçi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 BİN 538 PERSONEL ALIMI
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