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    • Memur
    • 02.05.2023 08:54
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    • 02.05.2023 08:57
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    KGM İŞKUR 3 bin personel alımı! KGM PERSONEL ALIMI ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı KADRO DAĞILIMI...

    KGM 3 bin personel alımı için araştırmalar hızlandı. Hangi mesleklerden alım yapılacağı merak ediliyor. Peki, KGM 3 bin personel alımı ne zaman? KGM personel alımı kadroları neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KGM İŞKUR 3 bin personel alımı!

    KGM personel alımı başvuruları için araştırmalar hızlandı. 3 bin personel alınacağını duyan vatandaşlar şartları ve kadroları merak ediyor. İşte detaylar...

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

    Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvurular 5 gün ilanda kalacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabilecek.

    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

    Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü

        İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

        KGM PERSONEL ALIMI EKRANI!
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        Haberler Memur KGM İŞKUR 3 bin personel alımı! KGM PERSONEL ALIMI ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı KADRO DAĞILIMI...
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