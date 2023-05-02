KGM İŞKUR 3 bin personel alımı! KGM PERSONEL ALIMI ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı KADRO DAĞILIMI...

KGM personel alımı başvuruları için araştırmalar hızlandı. 3 bin personel alınacağını duyan vatandaşlar şartları ve kadroları merak ediyor. İşte detaylar...
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan başvurular 5 gün ilanda kalacak. Başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabilecek.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü