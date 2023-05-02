KGM İŞKUR 3 bin personel alımı! KGM PERSONEL ALIMI ne zaman? Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı KADRO DAĞILIMI...

İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.