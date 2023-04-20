22 bin 43 PERSONEL ALIMI kadro ve branş dağılımı! Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı ne zaman, şartları neler? Mübaşir, katip, infaz koruma...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı. Bakan Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Peki, Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı ne zaman? 22 bin 43 personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.
KADRO DAĞILIMI
Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719,
Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138,
İcra dairelerinde 700,
Merkez teşkilatta 486.