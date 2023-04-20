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    • Memur
    • 20.04.2023 08:43
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    • 20.04.2023 08:45
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    22 bin 43 PERSONEL ALIMI kadro ve branş dağılımı! Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı ne zaman, şartları neler? Mübaşir, katip, infaz koruma...

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa 22 bin 43 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Açıklama sonrası konu hakkında araştırmalar yükselişe geçti. Peki, Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte 22 bin 43 personel alımı hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak!

    Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman sorusu için araştırmalar hızlandı. Bakan Bozdağ, Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Peki, Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı ne zaman? 22 bin 43 personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecektir." ifadelerini kullandı.

    KADRO DAĞILIMI

    Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719,
    Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138,
    İcra dairelerinde 700,
    Merkez teşkilatta 486.

        ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 43 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

        22 bin 43 kişi istihdam edilecek, başvurular 25 Nisan'da başlayıp 11 Mayıs'ta sona erecek.

        PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

        Türk Vatandaşı olmak,

        Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

        Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

        Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
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        Haberler Memur 22 bin 43 PERSONEL ALIMI kadro ve branş dağılımı! Adalet Bakanlığı 22.043 personel alımı ne zaman, şartları neler? Mübaşir, katip, infaz koruma...
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