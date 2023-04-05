EGM POLİS TAYİN SORGULAMA EKRANI! Tayin yerleri nereden, nasıl öğrenilir? 2023 POLİS TAYİNLERİ ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü atamaları ile gerçekleştirilecek olan polis tayinleri binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Atama tercihlerinin ardından tayin bölgelerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. EGM'de görevli binlerce personel 2023 polis tayinleri için yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, polis tayinleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıllardamayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilen polis tayinleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı açıklama ile netlik kazanıyor. EGM tarafından konu hakkında henüz net bir açıklama gelmedi. Güncel bilgilere takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.