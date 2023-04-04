Vakıfbank sınav sonucu sorgulama ekranı! Vakıfbank yazılı sınav sonuçları açıklandı mı 2023? Mülakatlar ne zaman yapılacak? vakifbank.istanbul.edu.tr adresinde





Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru için sistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihler aralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacaktır.