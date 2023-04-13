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    • Memur
    • 13.04.2023 09:14
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    • 13.04.2023 09:14
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    THY kabin memuru alımı şartları neler? THY'den depremzedelere iş ilanı! THY depremzede kabin memur alımı başvurusu ne zaman?

    Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye açılan yaraların sarılması için seferber oldu. Türk Hava Yolları (THY)'de afetzedelere istihdam sağlamak için iş ilanı açtı. İşte THY iş ilanları...

    takvim.com.tr
    THY’den depremzedelere iş ilanı!

    THY depremzedelere özel iş ilanı birçok kişi tarafından merak ediliyor. THY'den depremzedelere özel kabin memuru alımı paylaşıldı. Peki, THY personel alımı ne zaman? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

    THY DEPREMZEDE İŞ İLANI!

    THY iş başvuruları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak. Değerlendirme süreci; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. Çalışma yeri İstanbul'dur.

    THY DEPREMZEDE BAŞVURU ŞARTLARI

    • T.C. vatandaşı olan,

    • Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

    • 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,

    • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

        *Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

        *Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.

        • İyi derecede İngilizce bilen,

        *İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.

        • Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,

        • Daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

        • 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir.
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        Emlak Konut
        Haberler Memur THY kabin memuru alımı şartları neler? THY'den depremzedelere iş ilanı! THY depremzede kabin memur alımı başvurusu ne zaman?
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