THY kabin memuru alımı şartları neler? THY'den depremzedelere iş ilanı! THY depremzede kabin memur alımı başvurusu ne zaman?

THY depremzedelere özel iş ilanı birçok kişi tarafından merak ediliyor. THY'den depremzedelere özel kabin memuru alımı paylaşıldı. Peki, THY personel alımı ne zaman? THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
THY DEPREMZEDE İŞ İLANI!
THY iş başvuruları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak. Değerlendirme süreci; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. Çalışma yeri İstanbul'dur.
THY DEPREMZEDE BAŞVURU ŞARTLARI
• T.C. vatandaşı olan,
• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,
• 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,
• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,