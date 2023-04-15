7 Nisan'da sona eren ön başvuru işlemlerinin ardından merakla bekleniyordu. 3 bin 500 engelli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün itibariyle başladı. Özellikle engelli öğretmen branş ve kontenjan dağılımı merak ediliyor. Peki, 3.500 engelli öğretmen ataması branş dağılımı nasıl? İşte detaylar...
2023 EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
1 7028 Adalet 89
2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1
3 2246 Almanca 13
4 7092 Arapça 2
5 2265 Beden Eğitimi 310
6 1119 Bilişim Teknolojileri 55
7 1123 Biyoloji 81
8 1207 Coğrafya 131
9 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10
10 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
11 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 151
12 7035 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 3
13 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 6
14 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 3
15 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1
16 1371 Felsefe 290
17 7136 Fen Bilimleri 110
18 1390 Fizik 59
19 1417 Fransızca 3
20 4951 Gazetecilik 3
21 7044 Gıda Teknolojisi 3
22 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 7
23 7102 Görsel Sanatlar 138
24 7045 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 11
25 7139 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 13
26 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 10
27 1715 İlköğretim Matematik 41
28 1230 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 22
29 1524 İngilizce 81
30 7050 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1
31 7049 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 13
32 1627 Kimya / Kimya Teknolojisi 42
33 7149 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 32
34 7120 Maden Teknolojisi 1
35 7142 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 11
36 2353 Matematik 145
37 4972 Metal Teknolojisi 10
38 7104 Metalurji Teknolojisi 1
39 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 3
40 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6
41 1822 Müzik 69
42 4439 Okul Öncesi 33
43 7106 Özel Eğitim 24
44 2368 Psikoloji 1
45 2838 Radyo-Televizyon 1
46 7103 Rehberlik 85
47 7115 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 20
48 4901 Sağlık Bilgisi 2
49 1959 Sanat Tarihi 8
50 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 4
51 2403 Sınıf Öğretmenliği 28
52 2510 Sosyal Bilgiler 220
53 7116 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 1
54 7117 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 3
55 2036 Tarih 415
56 7081 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 1
57 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 3
58 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 519
59 2143 Türkçe 140
60 7148 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3
61 7152 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 1
62 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1
63 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 5
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI
Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.