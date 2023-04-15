2023 EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

1 7028 Adalet 89

2 7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

3 2246 Almanca 13

4 7092 Arapça 2

5 2265 Beden Eğitimi 310

6 1119 Bilişim Teknolojileri 55

7 1123 Biyoloji 81

8 1207 Coğrafya 131

9 4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10

10 7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 1

11 1245 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 151

12 7035 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 3

13 7037 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 6

14 7038 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 3

15 7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 1

16 1371 Felsefe 290

17 7136 Fen Bilimleri 110

18 1390 Fizik 59

19 1417 Fransızca 3

20 4951 Gazetecilik 3

21 7044 Gıda Teknolojisi 3

22 7135 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 7

23 7102 Görsel Sanatlar 138

24 7045 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 11

25 7139 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 13

26 4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 10

27 1715 İlköğretim Matematik 41

28 1230 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 22

29 1524 İngilizce 81

30 7050 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

31 7049 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 13

32 1627 Kimya / Kimya Teknolojisi 42

33 7149 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 32

34 7120 Maden Teknolojisi 1

35 7142 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 11

36 2353 Matematik 145

37 4972 Metal Teknolojisi 10

38 7104 Metalurji Teknolojisi 1

39 7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 3

40 4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6

41 1822 Müzik 69

42 4439 Okul Öncesi 33

43 7106 Özel Eğitim 24

44 2368 Psikoloji 1

45 2838 Radyo-Televizyon 1

46 7103 Rehberlik 85

47 7115 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 20

48 4901 Sağlık Bilgisi 2

49 1959 Sanat Tarihi 8

50 4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 4

51 2403 Sınıf Öğretmenliği 28

52 2510 Sosyal Bilgiler 220

53 7116 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 1

54 7117 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 3

55 2036 Tarih 415

56 7081 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 1

57 4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 3

58 1283 Türk Dili ve Edebiyatı 519

59 2143 Türkçe 140

60 7148 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

61 7152 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 1

62 7100 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1

63 4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 5

EKPSS KONTENJAN DAĞILIMI PDF!