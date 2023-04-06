Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis tayin sonuçları nasıl öğrenilir? EGM POLNET Polis yer değiştirme ve atama sonuç ekranı!





En son 2022 mayıs ayında 2022 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlanmıştı.



EGM tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.