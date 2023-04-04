E-Devlet sorgulama ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı, mülakat yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

45 bin öğretmen ataması için sözlü sınav yapılacak. Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru yapanlar şimdi mülakat yerlerini öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladı. Atama için ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alındı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri açıklandı mı, mülakat yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler...