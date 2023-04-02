MSÜ sınavı kaç dakika sürecek, soru sayısı kaç? Sınav yeri sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta 2023?

MSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.