İstanbul Gedik Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 24 öğretim üyesi çin personel alımı yapılacağını duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakültelerde görev yapacağı, ilgili şartlar ve son başvuru tarihi ilanda yer aldı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü personel alım ilanı için bilgiler:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.







İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın