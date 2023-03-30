Türkiye İhracatçılar Meclisi 8 personel alımı yapacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak sözleşmeli personellerin hangi pozisyonlarda görev yapacağı da açıklandı.

ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi sözleşmeli personel alım ilanı için bilgiler

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'ne Uzman Yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla toplam 8 (sekiz) personel alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

01.01.2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,





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